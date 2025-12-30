россияне не могут захватить Запорожье: у путина иллюзия о быстром развале фронта - ЦПД

$42.220.15
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 7530 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 8736 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11026 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14159 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 20162 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18511 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23191 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23700 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30554 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 7054 просмотра
Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины30 декабря, 05:28 • 6020 просмотра
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами30 декабря, 07:03 • 3556 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 17607 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 14447 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 14451 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 17612 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 20148 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 48371 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 48451 просмотра
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 2630 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 26018 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 39201 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 47042 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 57566 просмотра
россияне не могут захватить Запорожье: у путина иллюзия о быстром развале фронта - ЦПД

Киев • УНН

 • 118 просмотра

россияне не могут захватить Запорожье, и для города существуют только воздушные угрозы, а не пехотные. Иллюзия путина о быстром развале фронта поддерживается начальником генштаба герасимовым.

россияне не могут захватить Запорожье: у путина иллюзия о быстром развале фронта - ЦПД

россияне не могут захватить Запорожье - для города есть угрозы с воздуха, но пока не пехотные. В то же время в голове диктатора владимира путина живет иллюзия того, что "фронт может посыпаться очень скоро". Эту иллюзию подпитывает начальник генерального штаба российской армии валерий герасимов, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Как отметил Коваленко, герасимов банально играет на слабых местах путина, чтобы оставаться на должности и потоках, которые он получает в армии. За время этой войны стал мультимиллионером, поскольку российский военный схематоз генерирует поток мзды в промышленных масштабах, заявил начальник ЦПД.

Именно поэтому путин сейчас является верхушкой российской когнитивной операции для Запада, которая носит название "наступление на Запорожье". россияне делают вид, что могут дойти до Запорожья в ближайшее время со стороны Васильевки и чуть ли не зайти в город. Эти действия полностью связаны с переговорным процессом вокруг мира Трампа, желанием его сорвать, переформатировать, и затянуть войну минимум до весны. Это задачи россиян. Причем, они пытаются убедить США в том, что они способны захватить Запорожье, хотя это не соответствует действительности

- говорится в сообщении.

По его словам, никакого прорыва на Запорожье не может быть, ведь это невозможно из-за болот, водоемов, природных препятствий и Сил обороны Украины.

Ложь рассчитана не на детали и факты, а на эмоцию - областной центр, Запорожье. Ложь построена для того, чтобы в нее поверили на Западе, вглядываясь в линейку расстояния, а не в местность и особенности войны там

 - добавил Коваленко.

"До Сум меньше 20 километров"? путин получил доклады о небывалых успехах на фронте29.12.25, 15:52 • 3462 просмотра

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты
Запорожье