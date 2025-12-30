россияне не могут захватить Запорожье - для города есть угрозы с воздуха, но пока не пехотные. В то же время в голове диктатора владимира путина живет иллюзия того, что "фронт может посыпаться очень скоро". Эту иллюзию подпитывает начальник генерального штаба российской армии валерий герасимов, сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, герасимов банально играет на слабых местах путина, чтобы оставаться на должности и потоках, которые он получает в армии. За время этой войны стал мультимиллионером, поскольку российский военный схематоз генерирует поток мзды в промышленных масштабах, заявил начальник ЦПД.

Именно поэтому путин сейчас является верхушкой российской когнитивной операции для Запада, которая носит название "наступление на Запорожье". россияне делают вид, что могут дойти до Запорожья в ближайшее время со стороны Васильевки и чуть ли не зайти в город. Эти действия полностью связаны с переговорным процессом вокруг мира Трампа, желанием его сорвать, переформатировать, и затянуть войну минимум до весны. Это задачи россиян. Причем, они пытаются убедить США в том, что они способны захватить Запорожье, хотя это не соответствует действительности - говорится в сообщении.

По его словам, никакого прорыва на Запорожье не может быть, ведь это невозможно из-за болот, водоемов, природных препятствий и Сил обороны Украины.

Ложь рассчитана не на детали и факты, а на эмоцию - областной центр, Запорожье. Ложь построена для того, чтобы в нее поверили на Западе, вглядываясь в линейку расстояния, а не в местность и особенности войны там - добавил Коваленко.

