росіяни не можуть захопити Запоріжжя: у путіна ілюзія про швидкий розвал фронту - ЦПД

росіяни не можуть захопити Запоріжжя - для міста є загрози з повітря, але наразі не піхотні. Водночас в голові диктатора володимира путіна живе ілюзія того, що "фронт може посипатися дуже скоро". Цю ілюзію підживлює начальник генерального штабу російської армії валерій герасимов, повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Як зазначив Коваленко, герасимов банально грає на слабких місцях путіна аби лишатися на посаді і потоках, які він отримує в армії. За час цієї війни став мультимільйонером, оскільки російський воєнний схематоз генерує потік мзди в промислових масштабах, заявив начальник ЦПД.

Саме тому путін зараз є верхівкою російської когнітивної операції для Заходу, яка носить назву "наступ на Запоріжжя". росіяни роблять вигляд, що можуть дійти до Запоріжжя найближчим часом зі сторони Василівки і ледь не зайти в місто. Ці дії повністю повʼязані з переговорним процесом навколо миру Трампа, бажання його зірвати, переформатувати, і затягнути війну мінімум до весни. Це задачі росіян. Причому, вони намагаються переконати США в тому, що вони здатні захопити Запоріжжя, хоча це не відповідає дійсності - йдеться в дописі.

За його словами, жодного прориву на Запоріжжя не може бути, адже це неможливо через болота, водойми, природні перешкоди і Сили оборони України.

Брехня розрахована не на деталі і факти, а на емоцію - обласний центр, Запоріжжя. Брехня побудована для того, щоб в неї повірили на Заході, вдивляючись в лінійку відстані, а не в місцевість та особливості війни там - додав Коваленко.

