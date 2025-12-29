$42.060.13
Эксклюзив
12:21 • 3922 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 4262 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 14593 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 31731 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 51498 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 56672 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 50280 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39697 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43609 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51960 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
"До Сум меньше 20 километров"? путин получил доклады о небывалых успехах на фронте

Киев • УНН

 • 354 просмотра

На совещании с военными путин услышал об "освобождении" 334 населенных пунктов и продвижении к Сумам, Запорожью и Орехову. Он также поручил расширить "полосу безопасности" до 2026 года.

"До Сум меньше 20 километров"? путин получил доклады о небывалых успехах на фронте

российский диктатор владимир путин собрал совещание по ситуации на войне с Украиной. Вероятно, по случаю нового года российские военные решили порадовать путина сказками о небывалых успехах на фронте - до Сум им, мол, осталось 20 км, а кроме того - ведут бои за Орехово и движутся к Запорожью, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Что назаявлял российский диктатор

путин во время совещания с военными выдал ряд заявлений:

  • нужно решительно пресекать попытки противника помешать вс рф в Купянске;
    • "освобождение" Северска позволяет развивать наступление всей агломерации Славянска и Краматорска;
      • отмечены перспективы полного "освобождения" территории Донбасса;

        Кроме того, российский диктатор поручил продолжить в 2026 году работу по расширению "полосы безопасности" за границей россии и Украины.

        ВСУ уничтожили 1 205 690 оккупантов и тысячи единиц техники по состоянию на 29 декабря - сводка Генштаба29.12.25, 07:01 • 4316 просмотров

        В свою очередь начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов решил порадовать путина новой порцией сказок:

        ▪за год под контроль вс рф якобы перешло 334 населенных пункта. За декабрь "освобождено" более 700 кв. км территории и 32 населенных пункта;

        ▪вс рф якобы взяли под контроль юго-восточную часть Гришино;

        ▪вс рф якобы продвигаются в Красном Лимане;

        ▪около 50% Новопавловки в Днепропетровской области "освобождено";

        ▪вс рф якобы движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово.

        Еще одной фантазией поделился командующий группировкой оккупантов "Север", заявив, что "вс рф осталось до Сум менее 20 км".

        Количество боев на фронте за сутки выросло на четверть: карта от Генштаба29.12.25, 09:44 • 2344 просмотра

        Антонина Туманова

        Война в Украине
        Новый год
        российская пропаганда
        Война в Украине
        Государственная граница Украины
        Владимир Путин
        Славянск
        Северск
        Украина
        Краматорск
        Запорожье
        Купянск