"До Сум меньше 20 километров"? путин получил доклады о небывалых успехах на фронте
Киев • УНН
На совещании с военными путин услышал об "освобождении" 334 населенных пунктов и продвижении к Сумам, Запорожью и Орехову. Он также поручил расширить "полосу безопасности" до 2026 года.
российский диктатор владимир путин собрал совещание по ситуации на войне с Украиной. Вероятно, по случаю нового года российские военные решили порадовать путина сказками о небывалых успехах на фронте - до Сум им, мол, осталось 20 км, а кроме того - ведут бои за Орехово и движутся к Запорожью, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Что назаявлял российский диктатор
путин во время совещания с военными выдал ряд заявлений:
- нужно решительно пресекать попытки противника помешать вс рф в Купянске;
- "освобождение" Северска позволяет развивать наступление всей агломерации Славянска и Краматорска;
- отмечены перспективы полного "освобождения" территории Донбасса;
Кроме того, российский диктатор поручил продолжить в 2026 году работу по расширению "полосы безопасности" за границей россии и Украины.
В свою очередь начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов решил порадовать путина новой порцией сказок:
▪за год под контроль вс рф якобы перешло 334 населенных пункта. За декабрь "освобождено" более 700 кв. км территории и 32 населенных пункта;
▪вс рф якобы взяли под контроль юго-восточную часть Гришино;
▪вс рф якобы продвигаются в Красном Лимане;
▪около 50% Новопавловки в Днепропетровской области "освобождено";
▪вс рф якобы движутся к Запорожью, ведут бои за Орехово.
Еще одной фантазией поделился командующий группировкой оккупантов "Север", заявив, что "вс рф осталось до Сум менее 20 км".
