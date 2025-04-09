россияне в Донецкой области попали в админздания и инфраструктурные объекты, погиб один человек

Российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области, повредив админздания и инфраструктуру. В Часовоярской громаде погиб человек, еще один ранен в Ильинке.