С начала суток произошло 135 боевых столкновений. Наиболее горячо на Покровском направлении, где враг 51 раз пытался прорвать оборону ВСУ.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
ВСУ дают отпор попыткам противника продвинуться. Россияне нанесли 76 авиационных ударов, задействовали 794 дрона-камикадзе и совершили 4749 обстрелов.
В течение суток на фронте произошло 118 боестолкновений, 50 из них на Покровском направлении. россияне нанесли 59 авиаударов и использовали более 1000 дронов-камикадзе.
В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях, в частности возле Волчанска, Часового Яра и Константинополя. Украинские воины держат оборону.
На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.
Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.
В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.
На Сиверском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений за прошедшие сутки, бои продолжаются. Активизация врага, вероятно, связана со сменой российского командования в этом районе.
Пограничники бригады «Месть» отбили масштабную атаку противника возле Северска. В результате боя враг потерял 14 военных убитыми и 12 ранеными.
На направлениях Часового Яра, Северска и Лиманского сложилась напряженная ситуация из-за активного использования врагом бронированной техники. Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе.
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.
За сутки оккупанты нанесли более 2600 ударов по Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов. Атакованы Курахово, Лиман, Северск, Торецк, Часов Яр, Кураховка и Зверево.
За сутки российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранены три человека, повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов.
Россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 гражданских. Повреждены 25 объектов, включая 22 жилых дома, больницу и учебное заведение.
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Краматорске врагом нанесен авиаудар по промзоне, в Часовоярской громаде погибли 2 человека, повреждены десятки домов.
Денис Скляренко, тренер футбольного клуба «Троещина», погиб на Купянском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и служил в 112-й бригаде.
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.
Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.
Представитель ГПСУ сообщил об активных попытках врага штурмовать позиции пограничников на некоторых участках фронта. Пограничники имеют боевые бригады с опытом и вооружением для противодействия атакам.
Российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области, повредив админздания и инфраструктуру. В Часовоярской громаде погиб человек, еще один ранен в Ильинке.
За сутки оккупанты 13 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены учебное заведение, дома и 3 инфраструктурных объекта, ранены 5 мирных жителей.
Оккупанты нанесли 2774 удара по 17 населенным пунктам Донецкой области. Повреждены 37 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Больше всего пострадали Мирноград, Северск и Константиновка.
За 26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя, 11 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
24 сентября российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.
22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
За сутки оккупанты 14 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Погибло 2 человека, 1 ранен, повреждены жилые дома и инфраструктура. С линии фронта эвакуированы 2610 человек.
За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.
Армия рф 6 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. 12 августа в результате ударов погибло 4 мирных жителей, еще 4 получили ранения. Повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.