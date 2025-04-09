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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28832 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бои на фронте: 118 столкновений, Покровское направление – самая горячая точка

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Последствия российских атак в Донецкой области: 3 человека погибли, четверо получили ранения

В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

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90 боев на фронте: самое горячее на Покровском и Лиманском направлениях

На Покровском направлении произошло 25 боев, на Лиманском - 17. Больше всего авиаударов враг нанес на Курском направлении, сбросив 25 управляемых бомб.

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Генштаб: 66 атак врага, самое горячее на Покровском и Торецком направлениях

Силы обороны отбивают многочисленные атаки врага, особенно активные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях. Российская авиация наносит удары КАБами.

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259 боевых столкновений за сутки: где горячее всего - карта Генштаба

В течение суток произошло 259 боевых столкновений. РФ нанесла 2 ракетных и 74 авиаудара, совершила более 5000 обстрелов, задействовала 2285 дронов-камикадзе.

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На Сиверском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений за прошедшие сутки, бои продолжаются. Активизация врага, вероятно, связана со сменой российского командования в этом районе.

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Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении

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На направлениях Часового Яра, Северска и Лиманского сложилась напряженная ситуация из-за активного использования врагом бронированной техники. Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе.

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россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки: три человека ранены

За сутки российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранены три человека, повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов.

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Тренер ФК «Троещина» Денис Скляренко погиб на фронте

Денис Скляренко, тренер футбольного клуба «Троещина», погиб на Купянском направлении. Он добровольно присоединился к ВСУ с началом полномасштабного вторжения и служил в 112-й бригаде.

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За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.

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Били по жилому сектору в Донецкой области авиабомбами: погиб один человек, получили травмы 12 человек, в том числе дети - полиция

Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.

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В последнее время враг на отдельных направлениях активно пытается штурмовать позиции пограничников - ГПСУ

Представитель ГПСУ сообщил об активных попытках врага штурмовать позиции пограничников на некоторых участках фронта. Пограничники имеют боевые бригады с опытом и вооружением для противодействия атакам.

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Российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области, повредив админздания и инфраструктуру. В Часовоярской громаде погиб человек, еще один ранен в Ильинке.

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В Донецкой области россияне попали в учебное заведение, дома и повредили 3 инфраструктурных объекта, 5 жителей области ранены - ОВА

За сутки оккупанты 13 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Повреждены учебное заведение, дома и 3 инфраструктурных объекта, ранены 5 мирных жителей.

Общество • 2 октября, 08:16 • 20148 просмотра

российские обстрелы в Донецкой области: двое погибших, трое раненых за сутки

Оккупанты нанесли 2774 удара по 17 населенным пунктам Донецкой области. Повреждены 37 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Больше всего пострадали Мирноград, Северск и Константиновка.

Война • 1 октября, 07:12 • 24033 просмотра

Армия рф обстреляла Донетчину 27 раз за сутки: четверо погибших и 11 раненых

За 26 сентября российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак погибли 4 мирных жителя, 11 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Война • 27 сентября, 07:24 • 18965 просмотра

Армия рф обстреляла Донецкую область 28 раз за сутки: 3 погибших, 5 раненых

24 сентября российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Война • 25 сентября, 07:25 • 17077 просмотра

российские обстрелы Донетчины: трое погибших, 10 раненых за сутки

22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 23 сентября, 06:54 • 27251 просмотра

В результате российских обстрелов Донетчины погибли два человека

За сутки оккупанты 14 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Погибло 2 человека, 1 ранен, повреждены жилые дома и инфраструктура. С линии фронта эвакуированы 2610 человек.

Война • 17 августа, 09:02 • 34206 просмотра

На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.

Война • 17 августа, 08:04 • 41931 просмотра

российские обстрелы в Донецкой области: 4 погибших, 4 раненых за сутки

Армия рф 6 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. 12 августа в результате ударов погибло 4 мирных жителей, еще 4 получили ранения. Повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры.

Война • 13 августа, 06:49 • 27193 просмотра