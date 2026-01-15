На фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, 22 атаки отбиты на Покровском направлении

С начала суток на фронте зафиксировано 74 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники уже отбили 22 атаки, четыре боестолкновения продолжаются, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершил 69 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня. Наши воины отбили одну атаку российских захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое и в направлениях населенных пунктов Избицкое, Круглое. Сейчас одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг два раза наступал на позиции наших защитников, в сторону Песчаного и Куриловки, получил отпор.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений. Враг атаковал в районе населенных пунктов Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки. Один бой продолжается.

На Славянском направлении произошло одно боестолкновение в районе Северска.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

Силы обороны остановили девять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки и Софиевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 26 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Родинское. Наши защитники уже отбили 22 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили пять атак вражеских подразделений, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки. Еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по Рождественке, Самойловке, Горькому, Воздвиженке.

На Ореховском направлении сейчас произошло три боевых столкновения, в районах Степногорска и Степного. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

