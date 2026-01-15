На фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, 22 атаки отбиты на Покровском направлении

$43.180.08
14:15 • 1444 просмотра
Что будет с ценами на продуктовую корзину – ответ эксперта
Эксклюзив
13:18 • 6400 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 37271 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 49676 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 29098 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 30099 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 48879 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40133 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 40920 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35129 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
В Киеве из-за атаки рф обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия 15 января, 06:59
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей 15 января, 07:20
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак рф обесточивания на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго 15 января, 08:33
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН 10:29
Рада отклонила поправку об отмене отсрочки студентам 25+ 11:42
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН 10:29
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского 15 января, 08:19
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 37275 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко 15 января, 08:08
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН 14 января, 12:53
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 54188 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках 14 января, 11:32
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Наталья Калмыкова
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей 15 января, 07:20
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix 13 января, 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем 12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта 11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной 10 января, 15:04
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
Фильм

На фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, 22 атаки отбиты на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 74 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники отбили 22 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, 22 атаки отбиты на Покровском направлении

С начала суток на фронте зафиксировано 74 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские защитники уже отбили 22 атаки, четыре боестолкновения продолжаются, передает УНН.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершил 69 обстрелов, из которых два – из реактивных систем залпового огня. Наши воины отбили одну атаку российских захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Тихое и в направлениях населенных пунктов Избицкое, Круглое. Сейчас одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг два раза наступал на позиции наших защитников, в сторону Песчаного и Куриловки, получил отпор.

На Лиманском направлении сегодня произошло пять боестолкновений. Враг атаковал в районе населенных пунктов Заречное, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки. Один бой продолжается.

На Славянском направлении произошло одно боестолкновение в районе Северска.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Васюковки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

Силы обороны остановили девять вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Новопавловки и Софиевки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска 26 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Родинское. Наши защитники уже отбили 22 атаки, четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили пять атак вражеских подразделений, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Еленоконстантиновки. Еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары по Рождественке, Самойловке, Горькому, Воздвиженке.

На Ореховском направлении сейчас произошло три боевых столкновения, в районах Степногорска и Степного. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: российские войска потеряли 1150 солдат и 929 БПЛА за сутки 15.01.26, 07:30

Антонина Туманова

