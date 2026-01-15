$43.180.08
Що буде з цінами на продуктовий кошик - відповідь експерта
Ексклюзив
13:18 • 6616 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 37434 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 49837 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 29184 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 30132 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 48908 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40140 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 40931 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35139 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
На фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення, 22 атаки відбито на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 22 атаки, чотири боєзіткнення тривають.

На фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення, 22 атаки відбито на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники вже відбили 22 атаки, чотири боєзіткнення продовжуються, передає УНН.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 69 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Тихе та у напрямках населених пунктів Ізбицьке, Кругле. Наразі одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог два рази наступав на позиції наших захисників, у бік Піщаного та Курилівки, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог атакував у районі населених пунктів Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири атаки у районах Васюківки, Федорівки та у бік Привілля, Міньківки.

Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Новопавлівки й Софіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку російські війська 26 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Родинське. Наші захисники вже відбили 22 атаки, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу Вишневого та у бік населених пунктів Іванівка, Андріївка-Клевцове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили п’ять атак ворожих підрозділів, у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаударів по Різдвянівці, Самійлівці, Гіркому, Воздвижівці.

На Оріхівському напрямку наразі відбулося три бойові зіткнення, у районах Степногірська та Степового. Бій триває.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

