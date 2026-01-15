$43.180.08
23827 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Генштаб: російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 202 перегляди

14 січня російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 становлять 1223090 осіб.

Генштаб: російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА за добу

За добу 14 січня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 929 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1223090 (+1150) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11557 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 23904 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 36182 (+84)
          • РСЗВ ‒ 1611 (+8)
            • засоби ППО ‒ 1277 (+2)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 107357 (+929)
                    • крилаті ракети ‒ 4163 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 74306 (+187)
                            • спеціальна техніка ‒ 4042 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що минулий рік був великим випробуванням, російський агресор хотів завершити війну розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили, мав намір вийти до Одеси, та українські військові зірвали його плани, при цьому кількість власних втрат особового складу зменшилася на 13%.

                              1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини11.01.26, 08:05 • 51224 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

