Генштаб: російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА за добу

За добу 14 січня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 929 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1223090 (+1150) осіб ліквідовано

танків ‒ 11557 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 23904 (+2)

артилерійських систем ‒ 36182 (+84)

РСЗВ ‒ 1611 (+8)

засоби ППО ‒ 1277 (+2)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 107357 (+929)

крилаті ракети ‒ 4163 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 74306 (+187)

спеціальна техніка ‒ 4042 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що минулий рік був великим випробуванням, російський агресор хотів завершити війну розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили, мав намір вийти до Одеси, та українські військові зірвали його плани, при цьому кількість власних втрат особового складу зменшилася на 13%.

