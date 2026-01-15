Генштаб: російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА за добу
Київ • УНН
14 січня російські війська втратили 1150 солдатів та 929 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 становлять 1223090 осіб.
За добу 14 січня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 929 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1223090 (+1150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11557 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 23904 (+2)
- артилерійських систем ‒ 36182 (+84)
- РСЗВ ‒ 1611 (+8)
- засоби ППО ‒ 1277 (+2)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 107357 (+929)
- крилаті ракети ‒ 4163 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 74306 (+187)
- спеціальна техніка ‒ 4042 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що минулий рік був великим випробуванням, російський агресор хотів завершити війну розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили, мав намір вийти до Одеси, та українські військові зірвали його плани, при цьому кількість власних втрат особового складу зменшилася на 13%.
