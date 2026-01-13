$43.260.18
08:22 • 6076 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 11353 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 24785 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42143 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32374 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 31834 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 52312 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22788 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23532 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 53912 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Сирський підбив підсумки року: ворог хотів завершити війну розгромом, мав намір вийти до Одеси, та його плани зірвано

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що Україна не допустила критичних проривів противника, зірвавши його плани. За рік ворожа армія скоротилася на 418 тисяч осіб убитими й пораненими, а власні втрати зменшилися на 13%.

Сирський підбив підсумки року: ворог хотів завершити війну розгромом, мав намір вийти до Одеси, та його плани зірвано

Минулий рік був великим випробуванням, російський агресор хотів завершити війну розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили, мав намір вийти до Одеси, та українські військові зірвали його плани, при цьому кількість власних втрат особового складу зменшилася на 13%, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.

Рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України – але планував завершити розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря. Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли

- написав Сирський у Facebook.

Бо українські воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, "завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими", вів далі Сирський.

Як наголосив Головком, "завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання – адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває".

Водночас, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%

- повідомив Сирський.

"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - підсумував Головком ЗСУ.

рф випустила по Україні понад 13,3 тис. ракет і 142,3 тис. дронів: Сирський вказав колезі зі США на потребу у ЗРК та боєприпасах13.01.26, 11:43 • 1316 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Олександр Сирський
Україна
Одеса