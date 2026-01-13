Сирський підбив підсумки року: ворог хотів завершити війну розгромом, мав намір вийти до Одеси, та його плани зірвано
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що Україна не допустила критичних проривів противника, зірвавши його плани. За рік ворожа армія скоротилася на 418 тисяч осіб убитими й пораненими, а власні втрати зменшилися на 13%.
Минулий рік був великим випробуванням, російський агресор хотів завершити війну розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили, мав намір вийти до Одеси, та українські військові зірвали його плани, при цьому кількість власних втрат особового складу зменшилася на 13%, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише УНН.
Рік, що минув, був для нас великим випробуванням. Російський агресор прагнув завершити війну проти України – але планував завершити розгромом, нав’язавши нам свої умови з позиції сили. Намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, мав наміри вийти до Одеси, щоб взагалі відрізати нам вихід до моря. Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багаторазово змушували відкладати терміни спланованих операцій. Вистояли
Бо українські воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, "завдаючи окупантам максимальних втрат та скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч осіб убитими й пораненими", вів далі Сирський.
Як наголосив Головком, "завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання – адже ми щомісяця нищимо вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває".
Водночас, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%
"Цей рік довів: ми здатні системно виснажувати ворога та відчутно зменшувати його потенціал. Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - підсумував Головком ЗСУ.
