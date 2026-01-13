Сырский подвел итоги года: враг хотел завершить войну разгромом, намеревался выйти к Одессе, но его планы сорваны

$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 11770 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25053 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42417 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32597 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 31935 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52535 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22815 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23554 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54037 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 18403 просмотра
ISW: россияне все сильнее ощущают последствия ставки кремля на ОПК из-за войны в Украине13 января, 02:51 • 6288 просмотра
Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньшеVideo13 января, 04:01 • 7208 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ08:16 • 11210 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 4648 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 4820 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 52535 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 48002 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 54037 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 49662 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 40661 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 35736 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 41098 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 42981 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 99104 просмотра
Сырский подвел итоги года: враг хотел завершить войну разгромом, намеревался выйти к Одессе, но его планы сорваны

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что Украина не допустила критических прорывов противника, сорвав его планы. За год вражеская армия сократилась на 418 тысяч человек убитыми и ранеными, а собственные потери уменьшились на 13%.

Сырский подвел итоги года: враг хотел завершить войну разгромом, намеревался выйти к Одессе, но его планы сорваны

Прошлый год был большим испытанием, российский агрессор хотел завершить войну разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы, намеревался выйти к Одессе, но украинские военные сорвали его планы, при этом количество собственных потерь личного состава уменьшилось на 13%, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Прошедший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины – но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю. Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли

- написал Сырский в Facebook.

Потому что украинские воины работали на пределе, с полной самоотдачей, "нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными", продолжал Сырский.

Как подчеркнул Главком, "благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку – ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает".

В то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%

- сообщил Сырский.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - подытожил Главком ВСУ.

рф выпустила по Украине более 13,3 тыс. ракет и 142,3 тыс. дронов: Сырский указал коллеге из США на потребность в ЗРК и боеприпасах13.01.26, 11:43 • 1396 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Александр Сырский
Украина
Одесса