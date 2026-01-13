Сырский подвел итоги года: враг хотел завершить войну разгромом, намеревался выйти к Одессе, но его планы сорваны

Прошлый год был большим испытанием, российский агрессор хотел завершить войну разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы, намеревался выйти к Одессе, но украинские военные сорвали его планы, при этом количество собственных потерь личного состава уменьшилось на 13%, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Прошедший год был для нас большим испытанием. Российский агрессор стремился завершить войну против Украины – но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю. Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли - написал Сырский в Facebook.

Потому что украинские воины работали на пределе, с полной самоотдачей, "нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными", продолжал Сырский.

Как подчеркнул Главком, "благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку – ведь мы ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает".

В то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13% - сообщил Сырский.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - подытожил Главком ВСУ.

рф выпустила по Украине более 13,3 тыс. ракет и 142,3 тыс. дронов: Сырский указал коллеге из США на потребность в ЗРК и боеприпасах