рф выпустила по Украине более 13,3 тыс. ракет и 142,3 тыс. дронов: Сырский указал коллеге из США на потребность в ЗРК и боеприпасах
Киев • УНН
С февраля 2022 года рф применила против Украины более 13,3 тыс. ракет и 142,3 тыс. ударных дронов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об этом во время разговора с командующим СВ ВС США в Европе и Африке.
С начала вторжения в феврале 2022 года россия выпустила по Украине более 13,3 тыс. ракет и более 142,3 тыс. ударных дронов, и, несмотря на значительные потери, не отказывается от наступательных действий на фронте, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время разговора с командующим СВ ВС США в Европе и Африке - командующим Сухопутного командования ОВС НАТО генералом Кристофером Донахью, пишет УНН.
Детали
"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной. Несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, российский агрессор не отказывается от продолжения наступательных действий", - написал Сырский в соцсетях.
В то же время, отметил Главком, противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу – целенаправленно бьет по энергетическим объектам, используя морозы как дополнительный инструмент давления и террора против гражданского населения Украины.
"В течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года враг нанес по территории Украины шесть массированных ракетно-дроновых ударов", - сообщил Сырский.
Так, в ночь на 13 января российский агрессор, по его словам, атаковал объекты нашей энергетики, другие инфраструктурные и гражданские объекты 25 ракетами и 293 ударными БпЛА.
Начиная с 24.02.2022, количество примененных армией рф ракет достигло более 13,3 тыс. единиц, ударных дронов – более 142,3 тыс. единиц
И подчеркнул: "В этом контексте первоочередной потребностью для нас является укрепление воздушного щита – получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов, в частности тех, которые могут быть реализованы американской стороной".
"Ознакомил командующего Сухопутных войск ВС США в Европе также с другими критическими потребностями нашей армии, которые могут быть обеспечены в рамках инициативы PURL. Подчеркнул, что в нынешних реалиях достижение устойчивого прекращения огня в Украине возможно исключительно при условии усиления консолидированного давления на противника со стороны наших западных партнеров", - указал Сырский.
Главком ВСУ также сообщил, что "пользуясь случаем поблагодарил лично генерала Кристофера Донахью, президента и народ Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины и их усилия, направленные на достижение справедливого, долгосрочного мира в Украине".
