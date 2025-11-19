Сырский встретился с министром Сухопутных войск США: о чем шла речь
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Обсуждались вопросы текущей ситуации на поле боя, усиления ПВО, Deep Strike и беспилотных систем.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел "продуктивную рабочую встречу" с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Подробности
По словам Сырского, в ходе встречи он проинформировал американских коллег о текущей ситуации на поле боя.
Акцентировал внимание на том, что противник наращивает группировку своих войск, продолжает наступательную операцию и повышает ее интенсивность, наносит ракетные удары по жилым кварталам, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения
Он также обсудил с американскими коллегами усиление возможностей Украины по направлениям противовоздушной обороны, Deep Strike, беспилотных систем, подготовки личного состава Сил обороны Украины и т.д. Главнокомандующий ВСУ в очередной раз подчеркнул, что усиление защиты украинского неба, наращивание наших дальнобойных ударов по военным объектам врага, удержание и стабилизация линии фронта должны подорвать наступательные возможности противника и, в итоге, принудить его к справедливому миру.
В частности, поражения в рамках Deep Strike уже продемонстрировали эффективность в нарушении российской логистики и имеют положительный результат по нейтрализации военного потенциала РФ. Операции против нефтеперерабатывающих заводов призваны свести войну к неутешительным для Москвы перспективам, тем самым сделав ее невыгодной для врага
Кроме того, еще одно важное направление, по его словам, – это сотрудничество Украины и США в сфере технологий.
Убежден, что украинский уникальный боевой опыт и быстрые циклы внедрения инноваций будут способствовать масштабированию взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере. Искренне благодарен американским коллегам, а также всему народу США за неизменную поддержку Украины в самый сложный период нашей современной истории
Напомним
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что только за предыдущие четыре дня потери российских войск на Покровском направлении составляют 487 человек, из них 350 - безвозвратные.
