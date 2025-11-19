$42.090.03
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 30073 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
19 ноября, 16:01 • 27218 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 38027 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
19 ноября, 14:04 • 21879 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 16490 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 16210 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16738 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 22300 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18952 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Сырский встретился с министром Сухопутных войск США: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Обсуждались вопросы текущей ситуации на поле боя, усиления ПВО, Deep Strike и беспилотных систем.

Сырский встретился с министром Сухопутных войск США: о чем шла речь

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел "продуктивную рабочую встречу" с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По словам Сырского, в ходе встречи он проинформировал американских коллег о текущей ситуации на поле боя.

Акцентировал внимание на том, что противник наращивает группировку своих войск, продолжает наступательную операцию и повышает ее интенсивность, наносит ракетные удары по жилым кварталам, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения

- рассказал Сырский.

Он также обсудил с американскими коллегами усиление возможностей Украины по направлениям противовоздушной обороны, Deep Strike, беспилотных систем, подготовки личного состава Сил обороны Украины и т.д. Главнокомандующий ВСУ в очередной раз подчеркнул, что усиление защиты украинского неба, наращивание наших дальнобойных ударов по военным объектам врага, удержание и стабилизация линии фронта должны подорвать наступательные возможности противника и, в итоге, принудить его к справедливому миру.

В частности, поражения в рамках Deep Strike уже продемонстрировали эффективность в нарушении российской логистики и имеют положительный результат по нейтрализации военного потенциала РФ. Операции против нефтеперерабатывающих заводов призваны свести войну к неутешительным для Москвы перспективам, тем самым сделав ее невыгодной для врага

- отметил Сырский.

Кроме того, еще одно важное направление, по его словам, – это сотрудничество Украины и США в сфере технологий.

Убежден, что украинский уникальный боевой опыт и быстрые циклы внедрения инноваций будут способствовать масштабированию взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере. Искренне благодарен американским коллегам, а также всему народу США за неизменную поддержку Украины в самый сложный период нашей современной истории

- резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что только за предыдущие четыре дня потери российских войск на Покровском направлении составляют 487 человек, из них 350 - безвозвратные.

Сырский о Deep Strike: с начала ноября Украина поразила 33 объекта российского агрессора13.11.25, 20:06 • 3262 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Соединённые Штаты