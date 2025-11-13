Сырский о Deep Strike: с начала ноября Украина поразила 33 объекта российского агрессора

С начала ноября на стратегическом уровне - Deep Strike - успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном - Middle Strike - 41. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

