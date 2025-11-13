Сырский о Deep Strike: с начала ноября Украина поразила 33 объекта российского агрессора
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успешном поражении 33 стратегических и 41 оперативного объекта российского агрессора с начала ноября. Применялись средства дальнего поражения украинской разработки: "Фламинго", "Барс" и "Лютый".
Украинским оружием наращиваем удары по целям на территории рф и на временно оккупированных территориях Украины. Так, с начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) - 41
По словам Главкома, для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый".
