"Працюють і звичайні, і українські далекобійні санкції": Зеленський отримав звіт розвідки про втрати рф $37 млрд нафтогазових доходів
Київ • УНН
Згідно з доповіддю розвідки, вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. За підсумками року росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів.
Доповідь розвідки засвідчила, що вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти і за підсумками цього року росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів - важливі результати тиску на рф, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів
І ще десятки мільярдів доларів, за даними Президента, втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор.
"Усе це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти росії, і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску", - наголосив Зеленський.
Він висловив вдячність усім партнерам, "які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше".
"І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном", - повідомив Глава держави.
"Слава Україні!" - наголосив Президент.
