"Працюють і звичайні, і українські далекобійні санкції": Зеленський отримав звіт розвідки про втрати рф $37 млрд нафтогазових доходів

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20797 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50887 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47419 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50739 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48554 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44498 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60425 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132072 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51331 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70119 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46211 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65207 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13887 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23751 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22633 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61874 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62087 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

"Працюють і звичайні, і українські далекобійні санкції": Зеленський отримав звіт розвідки про втрати рф $37 млрд нафтогазових доходів

Київ • УНН

 • 18809 перегляди

Згідно з доповіддю розвідки, вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. За підсумками року росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів бюджетних нафтогазових доходів.

"Працюють і звичайні, і українські далекобійні санкції": Зеленський отримав звіт розвідки про втрати рф $37 млрд нафтогазових доходів

Доповідь розвідки засвідчила, що вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти і за підсумками цього року росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів - важливі результати тиску на рф, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів

- написав Зеленський у соцмережах.

І ще десятки мільярдів доларів, за даними Президента, втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор.

"Усе це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти росії, і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску", - наголосив Зеленський.

Він висловив вдячність усім партнерам, "які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше".

"І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном", - повідомив Глава держави.

"Слава Україні!" - наголосив Президент.

Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30.10.25, 14:42 • 12283 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Володимир Зеленський
Україна