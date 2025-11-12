"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
Киев • УНН
Согласно докладу разведки, впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти. По итогам года россия потеряет не менее 37 миллиардов долларов бюджетных нефтегазовых доходов.
Доклад разведки показал, что впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти, и по итогам этого года россия потеряет не менее 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов - важные результаты давления на рф, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Есть важные результаты нашего совместного с партнерами давления на россию. В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти. Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года россия потеряет не менее 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов
И еще десятки миллиардов долларов, по данным Президента, теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор.
"Все это ограничивает российскую военную машину. Эффективно работают и обычные санкции против россии, и украинские дальнобойные санкции. Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления", - подчеркнул Зеленский.
Он выразил благодарность всем партнерам, "которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, – танкеров россияне используют уже меньше".
"И отдельно сегодня обсудили с руководителем СВР Украины меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом", - сообщил Глава государства.
"Слава Украине!" - подчеркнул Президент.
