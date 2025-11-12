"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов

Доклад разведки показал, что впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти, и по итогам этого года россия потеряет не менее 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов - важные результаты давления на рф, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Есть важные результаты нашего совместного с партнерами давления на россию. В этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти. Нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года россия потеряет не менее 37 млрд долл. бюджетных нефтегазовых доходов