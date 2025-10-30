Зеленский получил отчет разведки об ущербе РФ от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 11185 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 12694 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 11924 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 15992 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 18642 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 15316 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20017 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27581 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44680 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44945 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 25285 просмотра
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырехVideo30 октября, 04:07 • 6570 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 37344 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 18688 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 19975 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 4500 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 11196 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 20049 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 96475 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 85597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Винницкая область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 30647 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 38320 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 63071 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 67291 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 48259 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Tesla Cybertruck
Дипломатка

Зеленский получил отчет разведки об ущербе РФ от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Президент Зеленский сообщил о первых детальных оценках разведки относительно влияния новых санкций на российскую военную машину. По его словам, потери России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в год.

Зеленский получил отчет разведки об ущербе РФ от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил первый подробный отчет разведки об ущербе РФ от новых санкций, который оценен не менее чем в $50 млрд в год, а также о настроениях и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против Украины, пишет УНН.

Есть первые детальные оценки от разведки относительно влияния новых санкций партнеров на российскую военную машину

- сообщил Зеленский.

Президент указал, что есть "много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций".

Фиксируем существенный ущерб России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год

- отметил Зеленский.

Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ25.10.25, 00:30 • 5450 просмотров

"Впрочем, санкционных шагов партнеров будет еще больше, и мы уже имеем соответствующие сигналы", - указал Глава государства.

Он отметил, что объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок "точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне".

"Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Должны быть также полностью реализованы меры в отношении российского танкерного флота, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе", - подчеркнул Президент.

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против нашего государства

- указал Зеленский.

"Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну", - подчеркнул Зеленский.

"Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись в эти дни в регионе. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил Зеленский.

Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США30.10.25, 08:13 • 20017 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
«Коалиция желающих»
Китай
Владимир Зеленский
Украина