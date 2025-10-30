Зеленский получил отчет разведки об ущербе РФ от новых санкций в $50 млрд за год и настроениях в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил первый подробный отчет разведки об ущербе РФ от новых санкций, который оценен не менее чем в $50 млрд в год, а также о настроениях и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против Украины, пишет УНН.

Есть первые детальные оценки от разведки относительно влияния новых санкций партнеров на российскую военную машину - сообщил Зеленский.

Президент указал, что есть "много информации, и на основе этого скорректируем нашу коммуникацию с партнерами в подготовке новых санкций".

Фиксируем существенный ущерб России от уже примененных ограничений в отношении нефтяных компаний и предполагаем, что при условии продолжения принципиального и последовательного давления на Москву их потери только от тех ограничений, которые были применены недавно, составят не менее 50 миллиардов долларов в год - отметил Зеленский.

"Впрочем, санкционных шагов партнеров будет еще больше, и мы уже имеем соответствующие сигналы", - указал Глава государства.

Он отметил, что объемы поставок нефти от арабских государств на мировой рынок "точно могут не допустить никаких дестабилизаций и ценовых скачков на рынке, которыми пугают россияне".

"Также налажен регулярный обмен данными с ключевыми государствами относительно российских лиц и схем, которые заслуживают применения санкций, и значительную часть наших предложений партнеры учитывают. Спасибо за это. Должны быть также полностью реализованы меры в отношении российского танкерного флота, о которых мы говорили с европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих на прошлой неделе", - подчеркнул Президент.

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил и о настроении и ближайших планах руководства Китая в контексте войны России против нашего государства - указал Зеленский.

"Важно, чтобы Китай присоединился к усилиям ради остановки постоянных российских попыток расширить и затянуть войну", - подчеркнул Зеленский.

"Будут соответствующие поручения нашим дипломатам на основе информации о встречах, которые состоялись в эти дни в регионе. Спасибо всем, кто помогает!" - подытожил Зеленский.

