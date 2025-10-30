Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій на російську воєнну машину. За його словами, втрати росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів за рік.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав перший детальний звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій, які оцінено у не менше $50 млрд за рік, а також про настрої та найближчі плани керівництва Китаю в контексті війни росії проти України, пише УНН.
Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину
Президент вказав, що є "багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій".
Фіксуємо суттєві збитки росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік
"Утім, санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали", - вказав Глава держави.
Він зауважив, що обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок "точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни".
"Також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину наших пропозицій партнери враховують. Дякую за це. Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", - підкреслив Президент.
Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни росії проти нашої держави
"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну", - наголосив Зеленський.
"Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував Зеленський.
