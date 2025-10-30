Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав перший детальний звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій, які оцінено у не менше $50 млрд за рік, а також про настрої та найближчі плани керівництва Китаю в контексті війни росії проти України, пише УНН.

Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину - повідомив Зеленський.

Президент вказав, що є "багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій".

Фіксуємо суттєві збитки росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік - зазначив Зеленський.

"Утім, санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали", - вказав Глава держави.

Він зауважив, що обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок "точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни".

"Також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину наших пропозицій партнери враховують. Дякую за це. Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", - підкреслив Президент.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни росії проти нашої держави - вказав Зеленський.

"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну", - наголосив Зеленський.

"Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував Зеленський.

