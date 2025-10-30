$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
11:00 • 13549 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 14826 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
10:10 • 13622 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
08:02 • 19948 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 15863 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 20420 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27682 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44744 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44969 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Президент Зеленський повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій на російську воєнну машину. За його словами, втрати росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів за рік.

Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав перший детальний звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій, які оцінено у не менше $50 млрд за рік, а також про настрої та найближчі плани керівництва Китаю в контексті війни росії проти України, пише УНН.

Є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину

- повідомив Зеленський.

Президент вказав, що є "багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій".

Фіксуємо суттєві збитки росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік

- зазначив Зеленський.

Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ25.10.25, 00:30 • 5457 переглядiв

"Утім, санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали", - вказав Глава держави.

Він зауважив, що обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок "точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни".

"Також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину наших пропозицій партнери враховують. Дякую за це. Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які ми говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня", - підкреслив Президент.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни росії проти нашої держави

- вказав Зеленський.

"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну", - наголосив Зеленський.

"Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував Зеленський.

Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США30.10.25, 08:13 • 20421 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Дипломатка
"Коаліція охочих"
Китай
Володимир Зеленський
Україна