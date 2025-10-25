Акції "роснефті" та "лукойлу" обвалилися на $5,2 мільярда після санкцій США - росЗМІ
Київ • УНН
Акції "роснефті" та "лукойлу" очолили падіння "блакитних фішок" на московській біржі після блокуючих санкцій США. За два дні сумарна капіталізація компаній скоротилася на 424 млрд рублів, або $5,2 млрд.
Акції компаній "роснефть" та "лукойл" очолили падіння "блакитних фішок" на московській біржі після того, як опинилися під блокуючими санкціями США. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що за четвер і п'ятницю сумарно капіталізація "роснефті" і "лукойлу" скоротилася на 424 млрд рублів, або $5,2 млрд.
Папери "роснефті" ... торгуються по 389,85 рубля за штуку - на 3% нижче, ніж до введення санкцій. ... В результаті ринкова вартість компанії впала на 127 млрд. рублів, або $1,56 млрд. Акції "лукойлу" за два дні обвалилися на 7,2%, що відрізало від капіталізації компанії 297 млрд рублів, або $3,66 млрд
Автори також вказують, що основний власник "лукойлу", найбагатша людина росії вагіт алекперов, якому належить пакет у 28% акцій, за два дні збіднів на 83 млрд рублів, або трохи більше ніж на $1 млрд.
Водночас, за словами аналітиків "Алор Брокер", тепер багато залежатиме від того, чи США застосовуватимуть вторинні санкції проти банків, які обслуговують нафтові потоки, адже зазвичай нафту на світовому ринку продають не самі добувачі, а нафтотрейдери, тобто формально іноземні банки можуть і не здійснювати платежі.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.
російський диктатор володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.
