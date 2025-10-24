Краще зараз, ніж ніколи: Зеленський про санкції США проти компаній "роснефть" та "лукойл"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на введення санкцій проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм, зазначивши, що "краще зараз, ніж ніколи". Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

Краще зараз, ніж ніколи. Ми дуже вдячні партнерам, Європі та США за санкції щодо російського енергетичного сектору. Що стосується нас, то ми почали боротися проти російської енергетики нашими власними санкціями. Це була далекобійність. Ми могли робити тільки це, але зараз добре, що ми можемо використати такі інструменти, як санкції