Краще зараз, ніж ніколи: Зеленський про санкції США проти компаній "роснефть" та "лукойл"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій США проти "роснефть" і "лукойл", заявивши, що "краще зараз, ніж ніколи". Він подякував партнерам за ці заходи, наголосивши, що Україна раніше сама боролася проти російської енергетики. США закликали москву негайно припинити війну проти України.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на введення санкцій проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм, зазначивши, що "краще зараз, ніж ніколи". Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.
Краще зараз, ніж ніколи. Ми дуже вдячні партнерам, Європі та США за санкції щодо російського енергетичного сектору. Що стосується нас, то ми почали боротися проти російської енергетики нашими власними санкціями. Це була далекобійність. Ми могли робити тільки це, але зараз добре, що ми можемо використати такі інструменти, як санкції
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.