Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на введение санкций против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм, отметив, что "лучше сейчас, чем никогда". Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Лучше сейчас, чем никогда. Мы очень благодарны партнерам, Европе и США за санкции в отношении российского энергетического сектора. Что касается нас, то мы начали бороться против российской энергетики нашими собственными санкциями. Это была дальновидность. Мы могли делать только это, но сейчас хорошо, что мы можем использовать такие инструменты, как санкции