Лучше сейчас, чем никогда: Зеленский о санкциях США против компаний "Роснефть" и "Лукойл"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", заявив, что "лучше сейчас, чем никогда". Он поблагодарил партнеров за эти меры, подчеркнув, что Украина ранее сама боролась против российской энергетики. США призвали москву немедленно прекратить войну против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на введение санкций против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм, отметив, что "лучше сейчас, чем никогда". Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Лучше сейчас, чем никогда. Мы очень благодарны партнерам, Европе и США за санкции в отношении российского энергетического сектора. Что касается нас, то мы начали бороться против российской энергетики нашими собственными санкциями. Это была дальновидность. Мы могли делать только это, но сейчас хорошо, что мы можем использовать такие инструменты, как санкции
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.