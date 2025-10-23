Серйозні, але не вплинуть на економічне самопочуття рф: путін оцінив нові санкції США
Київ • УНН
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
російський диктатор володимир путін заявив, що санкції, введені США, мають серйозний характер і можуть мати певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться на економіці рф, передає УНН.
Що стосується нових санкцій. По-перше, нічого нового тут немає. Так, вони для нас мають серйозний характер і можуть мати певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться на нашому економічному самопочутті
Він заявив, що нові санкції від США - це спроба чинити тиск на росію, також те, що рішення Трампа - недружній акт, який не зміцнює російсько-американські відносини
Жодна поважаюча себе країна ніколи не робить нічого під тиском
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.