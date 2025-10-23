$41.760.01
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 20935 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
11:30 • 22875 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 22453 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 35263 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 32095 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 28395 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12592 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
23 октября, 07:25 • 15036 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября, 07:22 • 16523 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Серьезные, но не повлияют на экономическое самочувствие рф: путин оценил новые санкции США

Киев • УНН

 • 260 просмотра

владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

Серьезные, но не повлияют на экономическое самочувствие рф: путин оценил новые санкции США

российский диктатор владимир путин заявил, что санкции, введенные США, носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на экономике рф, передает УНН.

Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии 

- сказал путин.

Он заявил, что новые санкции от США - это попытка оказать давление на россию, также то, что решение Трампа - недружественный акт, который не укрепляет российско-американские отношения

Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением 

- добавил путин.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина