Серьезные, но не повлияют на экономическое самочувствие рф: путин оценил новые санкции США
Киев • УНН
владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
российский диктатор владимир путин заявил, что санкции, введенные США, носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на экономике рф, передает УНН.
Что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии
Он заявил, что новые санкции от США - это попытка оказать давление на россию, также то, что решение Трампа - недружественный акт, который не укрепляет российско-американские отношения
Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.