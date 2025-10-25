$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 19480 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 19202 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 24182 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 21737 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 38357 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25061 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19787 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27939 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 74380 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Акции "Роснефти" и "Лукойла" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после блокирующих санкций США. За два дня суммарная капитализация компаний сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.

Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ

Акции компаний "Роснефть" и "Лукойл" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после того, как оказались под блокирующими санкциями США. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за четверг и пятницу суммарно капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.

Бумаги "Роснефти" ... торгуются по 389,85 рубля за штуку - на 3% ниже, чем до введения санкций. ... В результате рыночная стоимость компании упала на 127 млрд. рублей, или $1,56 млрд. Акции "Лукойла" за два дня обвалились на 7,2%, что отрезало от капитализации компании 297 млрд рублей, или $3,66 млрд

- говорится в статье.

Авторы также указывают, что основной владелец "Лукойла", самый богатый человек России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня обеднел на 83 млрд рублей, или чуть более чем на $1 млрд.

В то же время, по словам аналитиков "Алор Брокер", теперь многое будет зависеть от того, будут ли США применять вторичные санкции против банков, обслуживающих нефтяные потоки, ведь обычно нефть на мировом рынке продают не сами добытчики, а нефтетрейдеры, то есть формально иностранные банки могут и не осуществлять платежи.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

