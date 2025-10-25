Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ

Акции компаний "Роснефть" и "Лукойл" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после того, как оказались под блокирующими санкциями США. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Отмечается, что за четверг и пятницу суммарно капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.

Бумаги "Роснефти" ... торгуются по 389,85 рубля за штуку - на 3% ниже, чем до введения санкций. ... В результате рыночная стоимость компании упала на 127 млрд. рублей, или $1,56 млрд. Акции "Лукойла" за два дня обвалились на 7,2%, что отрезало от капитализации компании 297 млрд рублей, или $3,66 млрд