Акции "Роснефти" и "Лукойла" обвалились на $5,2 миллиарда после санкций США - росСМИ
Киев • УНН
Акции "Роснефти" и "Лукойла" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после блокирующих санкций США. За два дня суммарная капитализация компаний сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.
Акции компаний "Роснефть" и "Лукойл" возглавили падение "голубых фишек" на московской бирже после того, как оказались под блокирующими санкциями США. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что за четверг и пятницу суммарно капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 424 млрд рублей, или $5,2 млрд.
Бумаги "Роснефти" ... торгуются по 389,85 рубля за штуку - на 3% ниже, чем до введения санкций. ... В результате рыночная стоимость компании упала на 127 млрд. рублей, или $1,56 млрд. Акции "Лукойла" за два дня обвалились на 7,2%, что отрезало от капитализации компании 297 млрд рублей, или $3,66 млрд
Авторы также указывают, что основной владелец "Лукойла", самый богатый человек России Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет в 28% акций, за два дня обеднел на 83 млрд рублей, или чуть более чем на $1 млрд.
В то же время, по словам аналитиков "Алор Брокер", теперь многое будет зависеть от того, будут ли США применять вторичные санкции против банков, обслуживающих нефтяные потоки, ведь обычно нефть на мировом рынке продают не сами добытчики, а нефтетрейдеры, то есть формально иностранные банки могут и не осуществлять платежи.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.
