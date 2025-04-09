Президент Литвы заявил о готовности отправить военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Условием является прекращение огня и поддержка других стран Европы.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с австралийским коллегой по поводу "Коалиции желающих" для Украины. Во вторник в Париже состоится встреча начальников оборонных ведомств для обсуждения дальнейших действий.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.
Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии выразили поддержку Украине после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Лидеры подтвердили неизменную позицию по защите суверенитета Украины.
россия сообщила, что австралиец Оскар Дженкинс может быть живым и находиться в плену на территории рф. Австралийское правительство срочно проверяет эту информацию и требует доказательств его благополучия.
Австралия вызвала посла РФ из-за возможной казни пленного австралийца Оскара Дженкинса, который воевал за ВСУ. Премьер Албанизе заявил о готовности принять самые решительные меры в случае подтверждения информации.
Парламент Австралии принял закон о запрете доступа к соцсетям лицам до 16 лет. За нарушение платформам грозит штраф до 32,1 млн долларов.
Сенат Австралии одобрил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Компаниям грозят штрафы до 32,5 млн долларов за нарушение, закон вступит в силу через 12 месяцев.
Технологические гиганты призывают власти Австралии отложить принятие закона об ограничении доступа детей к соцсетям. Компании отмечают необходимость дополнительного времени для оценки последствий такого решения.
Илон Маск раскритиковал законопроект Австралии о запрете соцсетей для детей до 16 лет. Владелец соцсети X считает это скрытым способом контроля интернета и угрожает штрафами до $32 млн за нарушение.
Кевин Радд, посол Австралии в Вашингтоне, удалил свои предыдущие критические комментарии о Дональде Трампе. Премьер Австралии провел разговор с Трампом по соглашению AUKUS и вопросам безопасности.
Австралийское правительство готовит законопроект о запрете социальных сетей для лиц до 16 лет. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2025 года, включая систему проверки возраста.
Министерство обороны Австралии отменило многомиллиардный проект военного спутника с Lockheed Martin. Вместо одноорбитальной системы страна сосредоточится на разработке многоорбитальной системы для повышения обороноспособности.
Новая Большая печать Австралии теперь не содержит упоминания о монархе, что нарушило 120-летнюю традицию. Изменение дизайна вызвало критику оппозиции из-за "скрытого республиканизма".
Австралия повысила уровень террористической угрозы с «возможного» до «вероятного» из-за роста экстремистских взглядов.
Мировые лидеры решительно осудили стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа, выразив шок и пожелав ему здоровья, в очередной раз подчеркнув, что политическое насилие неприемлемо.
Двух граждан Австралии российского происхождения обвинили в подготовке к шпионажу путем получения доступа к материалам Вооруженных сил Австралии с целью передачи их российским властям.
Четыре протестующих палестинца были арестованы после того, как забрались на крышу здания австралийского парламента, чтобы развернуть плакаты с критикой войны в Газе.
Правительство Австралии выделит Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.
Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе усилия России по эскалации войны, насущные оборонные потребности Украины и необходимость глобального участия в предстоящем мирном саммите.
Австралийский суд отменил приказ регулятора кибербезопасности страны об удалении видео нападения на ассирийского епископа, отклонив предложение регулятора в юридическом споре, который вызвал горячие разговоры между Илоном Маском и австралийскими чиновниками.
Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и его последователей в Сиднее австралийская полиция объявила террористическим актом, мотивированным якобы религиозным экстремизмом.
Австралийский писатель был осужден китайским судом за шпионаж и получил смертный приговор с отсрочкой.