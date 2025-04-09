Энтони Альбанезе

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26831 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 37953 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 45523 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 52851 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65289 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55623 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55122 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118105 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81422 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225048 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
57%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84702 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18490 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15411 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14255 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15924 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84848 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118105 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225048 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402306 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394838 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10540 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14357 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15509 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18590 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74801 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Энтони Альбанезе

Новости по теме

Литва готова отправить миротворцев в Украину, но есть условие

Президент Литвы заявил о готовности отправить военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Условием является прекращение огня и поддержка других стран Европы.

Война • 21 марта, 10:15 • 102097 просмотра

Австралия готова рассмотреть возможность отправки миротворцев в Украину в случае прекращения огня

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна готова обсудить отправку миротворческих сил в Украину в случае прекращения огня.

Новости Мира • 15 марта, 21:23 • 17847 просмотра

Австралия заявляет, что поддержка Украины отвечает ее национальным интересам

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о присоединении к виртуальной встрече коалиции, где подтвердил сильную поддержку Украины. Лидеры договорились о конкретных действиях для поддержки страны.

Война • 15 марта, 14:45 • 18335 просмотра

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с австралийским коллегой по поводу "Коалиции желающих" для Украины. Во вторник в Париже состоится встреча начальников оборонных ведомств для обсуждения дальнейших действий.

Война • 8 марта, 20:56 • 45829 просмотра

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности рассмотреть участие в миротворческих операциях в Украине. Заявление прозвучало после решения Трампа приостановить военную помощь США Украине из-за спора с Зеленским.

Война • 4 марта, 04:32 • 88768 просмотра

Австралия и Новая Зеландия выразили поддержку Украине после перепалки в Белом доме. Зеленский поблагодарил

Премьер-министры Австралии и Новой Зеландии выразили поддержку Украине после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете. Лидеры подтвердили неизменную позицию по защите суверенитета Украины.

политика • 1 марта, 09:59 • 60660 просмотра

Австралиец, о возможной гибели которого сообщали ранее, может быть жив и находиться в российском плену - правительство

россия сообщила, что австралиец Оскар Дженкинс может быть живым и находиться в плену на территории рф. Австралийское правительство срочно проверяет эту информацию и требует доказательств его благополучия.

Война • 29 января, 12:58 • 27247 просмотра

Австралия не исключает то, что может выслать посла рф из-за возможной казни пленного австралийца

Австралия вызвала посла РФ из-за возможной казни пленного австралийца Оскара Дженкинса, который воевал за ВСУ. Премьер Албанизе заявил о готовности принять самые решительные меры в случае подтверждения информации.

Война • 15 января, 08:17 • 66422 просмотра

В Австралии принят закон, запрещающий доступ к социальным сетям несовершеннолетним до 16 лет

Парламент Австралии принял закон о запрете доступа к соцсетям лицам до 16 лет. За нарушение платформам грозит штраф до 32,1 млн долларов.

Новости Мира • 28 ноября, 16:59 • 19041 просмотра

В Австралии одобрили самый жесткий в мире запрет на соцсети для детей до 16 лет

Сенат Австралии одобрил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Компаниям грозят штрафы до 32,5 млн долларов за нарушение, закон вступит в силу через 12 месяцев.

Новости Мира • 28 ноября, 15:13 • 19373 просмотра

Google и Meta призывают Австралию отложить законопроект о запрете соцсетей для детей

Технологические гиганты призывают власти Австралии отложить принятие закона об ограничении доступа детей к соцсетям. Компании отмечают необходимость дополнительного времени для оценки последствий такого решения.

Новости Мира • 26 ноября, 03:26 • 18530 просмотра

Маск раскритиковал закон Австралии о запрете соцсетей для детей младше 16 лет

Илон Маск раскритиковал законопроект Австралии о запрете соцсетей для детей до 16 лет. Владелец соцсети X считает это скрытым способом контроля интернета и угрожает штрафами до $32 млн за нарушение.

Новости Мира • 22 ноября, 05:24 • 19561 просмотра

Больше не «деструктивный»: посол Австралии удалил критические посты о Трампе после его победы

Кевин Радд, посол Австралии в Вашингтоне, удалил свои предыдущие критические комментарии о Дональде Трампе. Премьер Австралии провел разговор с Трампом по соглашению AUKUS и вопросам безопасности.

Новости Мира • 7 ноября, 09:23 • 17515 просмотра

Правительство Австралии планирует запретить соцсети для детей до 16 лет

Австралийское правительство готовит законопроект о запрете социальных сетей для лиц до 16 лет. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2025 года, включая систему проверки возраста.

Новости Мира • 7 ноября, 04:15 • 23762 просмотра

Австралия отменяет проект военного спутника Lockheed Martin

Министерство обороны Австралии отменило многомиллиардный проект военного спутника с Lockheed Martin. Вместо одноорбитальной системы страна сосредоточится на разработке многоорбитальной системы для повышения обороноспособности.

Анонсы • 4 ноября, 12:59 • 16566 просмотра

Австралия изменила Большую печать: отсутствует ссылка на монарха

Новая Большая печать Австралии теперь не содержит упоминания о монархе, что нарушило 120-летнюю традицию. Изменение дизайна вызвало критику оппозиции из-за "скрытого республиканизма".

Новости Мира • 31 октября, 09:44 • 16001 просмотра

Австралия повысила уровень террористической угрозы до «вероятного»

Австралия повысила уровень террористической угрозы с «возможного» до «вероятного» из-за роста экстремистских взглядов.

Общество • 5 августа, 02:42 • 121576 просмотра

Мировые лидеры отреагировали на инцидент с Трампом

Мировые лидеры решительно осудили стрельбу на предвыборном митинге Дональда Трампа, выразив шок и пожелав ему здоровья, в очередной раз подчеркнув, что политическое насилие неприемлемо.

политика • 14 июля, 02:14 • 103143 просмотра

Двух австралийцев обвиняют в шпионаже за сговор для передачи секретов вооруженных сил Австралии россии

Двух граждан Австралии российского происхождения обвинили в подготовке к шпионажу путем получения доступа к материалам Вооруженных сил Австралии с целью передачи их российским властям.

Новости Мира • 12 июля, 05:55 • 15495 просмотра

Пропалестинские демонстранты забрались на крышу австралийского парламента, затем их увела полиция

Четыре протестующих палестинца были арестованы после того, как забрались на крышу здания австралийского парламента, чтобы развернуть плакаты с критикой войны в Газе.

Новости Мира • 4 июля, 07:46 • 17474 просмотра

Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды

Правительство Австралии выделит Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.

Экономика • 31 мая, 06:18 • 79588 просмотра

Зеленский обсудил с премьером Австралии оборонные потребности Украины и Саммит мира

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе усилия России по эскалации войны, насущные оборонные потребности Украины и необходимость глобального участия в предстоящем мирном саммите.

Война • 29 мая, 10:19 • 19674 просмотра

Австралия: комиссия по безопасности приказала X удалить видео нападения на епископа Ассирийской церкви, но суд отменил постановление

Австралийский суд отменил приказ регулятора кибербезопасности страны об удалении видео нападения на ассирийского епископа, отклонив предложение регулятора в юридическом споре, который вызвал горячие разговоры между Илоном Маском и австралийскими чиновниками.

Новости Мира • 13 мая, 06:41 • 26598 просмотра

Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и его последователей в Сиднее австралийская полиция объявила террористическим актом, мотивированным якобы религиозным экстремизмом.

Новости Мира • 16 апреля, 12:16 • 19563 просмотра

В Китае ввстралийский писатель получил смертный приговор с отсрочкой

Австралийский писатель был осужден китайским судом за шпионаж и получил смертный приговор с отсрочкой.

Новости Мира • 6 февраля, 02:00 • 25890 просмотра