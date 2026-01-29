Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы

Европа постепенно задумывается о запрете доступа к социальным сетям детям до 15 лет. Франция уже работает над принятием законопроекта. В то же время в Украине идея ограничения пользования социальными сетями подростками обсуждается только на уровне идеи и никаких проектов решений на данный момент нет, пишет УНН.

Как ранее сообщал УНН, Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Новый закон блокирует доступ к таким крупным платформам, как TikTok, YouTube, Instagram и Facebook.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, обращаясь к молодежи в видеообращении, призвал использовать время, свободное от социальных сетей, для личного развития.

После Австралии, Дания объявила о планах запретить использование социальных сетей детям до 15 лет, однако родители по желанию смогут предоставлять доступ к определенным соцсетям.

Этот шаг является следствием призыва премьер-министра Метте Фредериксен относительно ограничения использования социальных сетей детьми из-за беспокойства о психическом здоровье молодежи.

Недавно Национальное собрание Франции в понедельник, 26 января, поддержало законопроект о запрете пользования социальными сетями для детей до 15 лет. Дескать, обеспокоены онлайн-буллингом и рисками для психического здоровья.

Законопроект предлагает запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями и их функционалом, который встроен в более широкие платформы. Вместе с тем общественность обеспокоена влиянием социальных сетей на несовершеннолетних.

Законопроект поддержали 116 депутатов, только 23 выступили против. Теперь его передали в Сенат перед окончательным голосованием в нижней палате.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает социальные сети одним из факторов, виновных в насилии среди молодежи. Он призывает Францию последовать примеру Австралии, которая первая в мире запретила социальные платформы, включая Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube.

О том, какова ситуация в Украине относительно ограничения соцсетей для подростков, УНН пообщался с народным депутатом, председателем комитета ВР по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным.

Как рассказал Юрчишин, обсуждение возможного ограничения соцсетей в Украине происходит только на уровне идей, никаких проектов решений на данный момент нет.

Он подчеркнул, что, вероятно, такое решение в Украине потребует законодательного оформления, так как это происходит в Дании и Франции.

То есть это дополнительные требования к социальным сетям установить возрастную верификацию, а дальше уже, или через систему родительского контроля, или каким-то другим механизмом, соответственно происходит такая проверка. Но поскольку это меняет природу взаимоотношений государства и социальных сетей, государство устанавливает дополнительно требования к социальным сетям, которые работают в украинском интернет-пространстве, и, соответственно, это будет требовать законодательных изменений. Наиболее реальный вариант - это просто мы дождемся, что такие ограничения вступят в силу в целом в Европейском Союзе - говорит Юрчишин.

По его словам, дискуссии относительно ограничения соцсетей для детей происходят уже на уровне Европейского парламента.

Тогда это станет обязательным для Украины, как часть европейской регуляции, но на данный момент это пока что далекая перспектива. В Верховной Раде нет законопроектов, который бы внедрял такую дополнительную обязанность для социальных сетей - отмечает Юрчишин.

В целом, по его словам, настроения среди парламентариев относительно возможного ограничения довольно разные, ведь это касается младшего поколения. В то же время на фоне решений западных стран, это воспринимается как достаточно интересный шаг. Но не следует забывать, подчеркнул нардеп, насколько украинское общество бережно относится к своей свободе, и поэтому в данном случае есть позиция, что это будет ограничением определенных прав.

Также нардеп подчеркнул, что такие ограничения действительно могут быть результативными для защиты психологического здоровья детей, как, в свое время, сработали ограничения для детей на покупку алкоголя, табака или доступа к игорному бизнесу.

Такая интересная позиция… мы не разрешаем продажу детям алкоголя и табака вживую, но они могут легко это приобрести через социальные сети. Аналогичная история с доступом к игровому бизнесу. Поэтому, собственно, есть разные позиции - заметил нардеп, добавив, что нет единогласного мнения относительно идеи запрета или ограничения доступа детей к соцсетям.

Поэтому пока идея остается на уровне обсуждения. Но, по мнению самого Юрчишина, в Украине социальные сети имеют для детей еще один риск, который в Европе менее влиятелен.

Мы понимаем, что у нас существует дополнительный риск, которого и меньше в Европе, это использование социальных сетей страной агрессором, в частности для вербовки наших детей. Нам бы эту дискуссию активизировать, но мы пока что на том уровне, на котором есть. Следим за тем, что происходит в других странах - отметил нардеп.

Что касается технического запрета соцсетей для определенной категории несовершеннолетних, то здесь возможны варианты. Например, отделение соцсетей и мессенджеров - чтобы оставить дополнительный канал для коммуникации, в частности с родителями. Однако, тогда возникает вопрос относительно Telegram, ведь он объединяет в себе и ту, и другую функцию.

Еще один вариант - путь, которым пошел YouTube, то есть создание отдельного раздела на ресурсе.

Хорошим примером в данном случае является социальная сеть YouTube, которая специально сделала, конечно, через родительскую верификацию отдельный раздел для детей - YouTube Kids, который не предусматривает доступа к взрослому контенту. Этот вопрос решила сама сеть. То есть теоретически можно наработать те же самые требования к Viber, который бы могли сделать Viber Kids через родительский контроль, который бы не позволял, например, неизвестным, неподтвержденным контактам отправлять фото, или видео… более простой механизм отправки жалоб в случае буллинга и т.д. - отмечает глава комитета.

В то же время он подчеркнул, что Украине будет легче найти адекватные решения, когда это будет общеевропейский подход, потому что тогда социальные сети более охотно пойдут на такой шаг, несмотря на то, что это большой рынок.

Кроме того, парламентарий добавил, что более мягкая форма намного лучше, чем просто запрет соцсетей.

Если мы детям ограничиваем до 15 лет использование определенных функций, например, до взрослого контента, это намного легче воспринимается, чем когда мы говорим: "Просто не пользуйтесь соцсетями". Очень вероятно, что в результате дискуссии в Европейском Союзе как раз и будет найдено технологическое решение, которое даст возможность формировать специальные детские форматы использования социальных сетей. То есть, что до определенного возраста один уровень доступа, а после соответственно достижения 15-16 лет открывается другой уровень доступа, который не требует одобрения родителей и тому подобное - отметил народный избранник.

Он добавляет, что в любом случае, в конечном варианте, какие бы механизмы ни устанавливали, ответственность за то, чем пользуются дети, не обходят ли они эти правила, в первую очередь на родителях.