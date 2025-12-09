49.020.03
Австралия первой в мире запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.

Австралия первой в мире запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям

Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Новый закон блокирует доступ к таким крупным платформам, как TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Закон вступил в силу, и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обратился к молодежи в видеообращении, призывая использовать время, свободное от социальных сетей, для личного развития. 

Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет07.11.25, 19:34 • 4724 просмотра

Используйте школьные каникулы с максимальной пользой. Вместо того, чтобы проводить время, сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочитайте уже книгу, которая давно лежит на вашей полке 

– призвал премьер.

Однако это решение вызвало критику со стороны владельцев платформ и правозащитников. Владелец социальной сети X Илон Маск назвал запрет попыткой "незаметно контролировать доступ всех австралийцев к интернету". Кроме того, большинство платформ утверждают, что новый закон нарушает свободу слова.

Австралия добавляет Reddit и Kick в свой новаторский запрет соцсетей для лиц младше 16 лет05.11.25, 19:41 • 3661 просмотр

