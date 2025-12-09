Австралия первой в мире запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям

Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям. Новый закон блокирует доступ к таким крупным платформам, как TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Закон вступил в силу, и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обратился к молодежи в видеообращении, призывая использовать время, свободное от социальных сетей, для личного развития.

Дания намерена запретить социальные сети для детей младше 15 лет

Используйте школьные каникулы с максимальной пользой. Вместо того, чтобы проводить время, сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочитайте уже книгу, которая давно лежит на вашей полке