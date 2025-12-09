Австралия первой в мире запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям
Австралия законодательно запретила детям до 16 лет доступ к социальным сетям, включая TikTok, YouTube, Instagram и Facebook. Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал молодежь использовать свободное время для личного развития.
Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Подробности
Закон вступил в силу, и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обратился к молодежи в видеообращении, призывая использовать время, свободное от социальных сетей, для личного развития.
Используйте школьные каникулы с максимальной пользой. Вместо того, чтобы проводить время, сидя в телефоне, начните заниматься новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочитайте уже книгу, которая давно лежит на вашей полке
Однако это решение вызвало критику со стороны владельцев платформ и правозащитников. Владелец социальной сети X Илон Маск назвал запрет попыткой "незаметно контролировать доступ всех австралийцев к интернету". Кроме того, большинство платформ утверждают, что новый закон нарушает свободу слова.
