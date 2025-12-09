Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж

Австралія стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила дітям віком до 16 років доступ до соціальних мереж. Новий закон блокує доступ до таких великих платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Закон набув чинності, і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе звернувся до молоді у відеозверненні, закликаючи використати час, вільний від соціальних мереж, для особистого розвитку.

Використовуйте шкільні канікули з максимальною користю. Замість того, щоб проводити час, сидячи в телефоні, почніть займатися новим видом спорту, навчіться грати на новому музичному інструменті або прочитайте вже книгу, яка давно лежить на вашій полиці