Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж
Київ • УНН
Австралія законодавчо заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, включаючи TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав молодь використовувати вільний час для особистого розвитку.
Австралія стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила дітям віком до 16 років доступ до соціальних мереж. Новий закон блокує доступ до таких великих платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Закон набув чинності, і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе звернувся до молоді у відеозверненні, закликаючи використати час, вільний від соціальних мереж, для особистого розвитку.
Використовуйте шкільні канікули з максимальною користю. Замість того, щоб проводити час, сидячи в телефоні, почніть займатися новим видом спорту, навчіться грати на новому музичному інструменті або прочитайте вже книгу, яка давно лежить на вашій полиці
Проте це рішення викликало критику з боку власників платформ та правозахисників. Власник соціальної мережі X Ілон Маск назвав заборону спробою "непомітно контролювати доступ усіх австралійців до інтернету". Крім того, більшість платформ стверджують, що новий закон порушує свободу слова.
