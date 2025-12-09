Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж

49.020.03
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську9 грудня, 09:24 • 20656 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 23514 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 11904 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 22552 перегляди
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні14:57 • 6172 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 16138 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 22559 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 09:02 • 33092 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 46980 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
8 грудня, 13:00 • 62050 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят16:25 • 2352 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 24675 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 27249 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10 • 63840 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 69379 перегляди
Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж

Австралія законодавчо заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж, включаючи TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе закликав молодь використовувати вільний час для особистого розвитку.

Австралія першою у світі заборонила дітям до 16 років доступ до соціальних мереж

Австралія стала першою країною у світі, яка законодавчо заборонила дітям віком до 16 років доступ до соціальних мереж. Новий закон блокує доступ до таких великих платформ, як TikTok, YouTube, Instagram та Facebook. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Закон набув чинності, і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе звернувся до молоді у відеозверненні, закликаючи використати час, вільний від соціальних мереж, для особистого розвитку. 

Данія має намір заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років07.11.25, 19:34 • 4724 перегляди

Використовуйте шкільні канікули з максимальною користю. Замість того, щоб проводити час, сидячи в телефоні, почніть займатися новим видом спорту, навчіться грати на новому музичному інструменті або прочитайте вже книгу, яка давно лежить на вашій полиці 

– закликав прем'єр.

Проте це рішення викликало критику з боку власників платформ та правозахисників. Власник соціальної мережі X Ілон Маск назвав заборону спробою "непомітно контролювати доступ усіх австралійців до інтернету". Крім того, більшість платформ стверджують, що новий закон порушує свободу слова.

Австралія додає Reddit і Kick до своєї новаторської заборони соцмереж для осіб віком до 16 років05.11.25, 19:41 • 3661 перегляд

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
TikTok
Ентоні Албаніз
Австралія
Ілон Маск
Данія
YouTube
Facebook
Instagram