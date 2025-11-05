Австралія додає Reddit і Kick до своєї новаторської заборони соцмереж для осіб віком до 16 років

Австралія додає Reddit і Kick до списку соціальних мереж, заборонених для осіб віком до 16 років, що є частиною новаторського закону. Ці платформи, разом з іншими гігантами, зіткнуться з юридичним зобов'язанням закривати облікові записи молодших дітей з 10 грудня.