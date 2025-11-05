Австралія додає Reddit і Kick до своєї новаторської заборони соцмереж для осіб віком до 16 років
Київ • УНН
Австралія додає Reddit і Kick до списку соціальних мереж, заборонених для осіб віком до 16 років, що є частиною новаторського закону. Ці платформи, разом з іншими гігантами, зіткнуться з юридичним зобов'язанням закривати облікові записи молодших дітей з 10 грудня.
Онлайн-форум Reddit та платформа для прямих трансляцій Kick будуть додані до списку соціальних мереж Австралії, заборонених для осіб віком до 16 років.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Деталі
Австралія готується до впровадження закону, що забороняє доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років. У середу eSafety commissioner, австралійський орган, відповідальний за регулювання Інтернету, зробив перший практичний крок у цьому напрямку:
Reddit і платформа для прямих трансляцій Kick були додані до списку відповідних сайтів
Міністр зв'язку Аніка Веллс заявила в середу, що ці платформи разом з Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X та YouTube стикаються з першим у світі юридичним зобов'язанням закрити облікові записи молодших австралійських дітей з 10 грудня.
ЄС підтримав запровадження мінімального віку для користування соцмережами24.10.25, 11:23 • 4472 перегляди
Комісар Австралії з електронної безпеки Джулі Інман Грант, яка буде забезпечувати дотримання заборони на використання соціальних мереж, заявила, що список платформ з віковими обмеженнями буде розвиватися з новими технологіями.
Щоб оцінити вплив заборони, урядовці будуть співпрацювати із представниками науки, що досліджують цю галузь.
"Ми також будемо шукати непередбачувані наслідки та збирати докази", щоб інші могли повчитися на досягненнях Австралії, сказав Інман Грант.
Нагадаємо
Сенат Австралії схвалив закон, що забороняє дітям до 16 років користуватися соцмережами. Компаніям загрожують штрафи до 32,5 млн доларів за порушення, закон набуде чинності через 12 місяців.
ЄС розгляне заборону соцмереж для дітей до 16 років10.09.25, 15:28 • 4084 перегляди