ЄС розгляне заборону соцмереж для дітей до 16 років

Європейська комісія планує вивчити можливість запровадження вікових обмежень на користування соціальними мережами для підлітків до 16 років за прикладом Австралії, де такі правила набудуть чинності у грудні. Про це повідомляє Bloomberg пише УНН.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що до кінця року створить групу експертів для розробки підходу для підвищення безпеки соціальних мереж для дітей у Європі.

За моїх часів ми як суспільство вчили наших дітей, що вони не можуть палити, пити та дивитися контент для дорослих до певного віку. Я вважаю, що нам час розглянути можливість зробити те саме для соціальних мереж – сказала фон дер Ляєн у щорічній промові про становище країни в середу.

Заява фон дер Ляєн з'явилася після тиску з боку європейських урядів щодо запровадження суворіших правил щодо соціальних мереж в ЄС.

Як повідомляло видання у травні, Франція, Іспанія та Греція наполягають на обов'язкових вікових обмеженнях для користувачів соціальних мереж.

Приклади інших країн

Уряди по всьому світу все частіше вводять перевірку віку в інтернеті, щоб убезпечити дітей від шкідливого контенту. Так у липні Велика Британія зобов’язала сайти з порнографією перевіряти, що користувачам є 18 років.

У США Верховний суд дозволив окремим штатам ухвалювати подібні правила, а в Ірландії цього літа запровадили обов’язкову перевірку віку для сервісів обміну відео.

З 10 грудня нові правила набудуть чинності й в Австралії. Вони поширюватимуться на Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat та інші популярні платформи. За задумом уряду, ці обмеження мають захистити дітей від алгоритмів і функцій, які змушують проводити в мережі дедалі більше часу й наражають на небезпечний контент.

