Нові правила перевірки віку у Великій Британії різко скоротили трафік порносайтів – Financial Times

Від моменту запровадження обов’язкової перевірки віку британських користувачів на сайтах для дорослих, відвідуваність найпопулярніших порталів, зокрема Pornhub, скоротилася майже вдвічі.

Про це пише УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Трафік британських користувачів до деяких найпопулярніших у світі порнографічних веб-сайтів скоротився майже вдвічі з моменту набрання чинності нових правил перевірки віку у Великій Британії, причому Pornhub втратив понад 1 мільйон відвідувачів лише за два тижні - ідеться у публікації.

Зниження відвідуваностіВже за перші два тижні після початку перевірок трафік найпопулярніших порносайтів у Великій Британії різко впав:

Pornhub та XVideos втратили близько 47% відвідувачів;

xHamster - 39%.

Середньодобові відвідування Pornhub знизилися з 3,2 млн у липні до 2 млн на початку серпня, а xHamster - з 1,7 млн до 1,2 млн. Pornhub пояснив, що падіння трафіку типове для сайтів, які виконують вимоги перевірки віку, і часто супроводжується зростанням відвідувань сайтів, які таких правил не дотримуються.

Водночас різке скорочення трафіку збіглося з активним зростанням використання VPN у Великій Британії - кілька додатків для приховування місцезнаходження користувача підскочили на вершину App Store, а провайдери Proton та Nord Security повідомили про десятикратне збільшення користувачів.

Це може частково змінювати статистику відвідувань порносайтів.За даними Similarweb, загальна щомісячна кількість відвідувань 90 найбільших сайтів для дорослих з липня по серпень знизилася на 23%.

Втім деякі менші сайти демонстрували різке зростання трафіку.

Регулятор Ofcom розпочав розслідування діяльності чотирьох компаній, відповідальних за управління понад 30 порносайтами, щодо того, чи роблять вони достатньо, щоб заборонити особам, які не досягли 18 років, доступ до своїх послуг.

Нові правила

Медіарегулятор Великої Британії Ofcom з 25 липня запровадив нові правила перевірки віку на сайтах для дорослих відповідно до Закону про безпеку в Інтернеті. Користувачів просять підтверджувати повноліття завантаженням документів, введенням даних кредитної картки або скануванням обличчя.

Закон, прийнятий у 2023 році та поетапно впроваджуваний, забороняє доступ до порнографії та шкідливих матеріалів дітям до 18 років.

Дослідження

Ofcom показало, що 8% дітей 8–14 років та 19% хлопчиків 13–14 років відвідували порнографічні сайти протягом місяця. Цілі закону підтримує більшість населення, але його запровадження викликало побоювання щодо конфіденційності та свободи слова.

Нові правила не вплинули на трафік соціальних мереж, таких як X чи Reddit, який залишався стабільним.

Раніше УНН писав, що вже вдруге Pornhub припинив роботу у Франції - останнього разу після відновлення дії закону про перевірку віку. Компанія заявляє, що нові вимоги не лише неефективні у захисті дітей, а й створюють серйозні ризики для конфіденційності користувачів.