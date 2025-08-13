Нові правила перевірки віку у Великій Британії різко скоротили трафік порносайтів – Financial Times

$41.430.02
Ексклюзив
09:48 • 1526 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 4602 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 12841 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 12899 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 31801 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 25700 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 52586 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 79608 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 50950 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 90667 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 22942 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 30960 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 28378 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 25884 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 18484 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 6524 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 26109 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 18433 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 26069 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 114588 перегляди
Нові правила перевірки віку у Великій Британії різко скоротили трафік порносайтів – Financial Times

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Відвідуваність популярних порносайтів у Великій Британії впала майже вдвічі після запровадження обов'язкової перевірки віку. Pornhub та XVideos втратили близько 47% відвідувачів, а xHamster — 39%.

Нові правила перевірки віку у Великій Британії різко скоротили трафік порносайтів – Financial Times

Від моменту запровадження обов’язкової перевірки віку британських користувачів на сайтах для дорослих, відвідуваність найпопулярніших порталів, зокрема Pornhub, скоротилася майже вдвічі.

Про це пише УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Трафік британських користувачів до деяких найпопулярніших у світі порнографічних веб-сайтів скоротився майже вдвічі з моменту набрання чинності нових правил перевірки віку у Великій Британії, причому Pornhub втратив понад 1 мільйон відвідувачів лише за два тижні

- ідеться у публікації.

Зниження відвідуваностіВже за перші два тижні після початку перевірок трафік найпопулярніших порносайтів у Великій Британії різко впав:

  • Pornhub та XVideos втратили близько 47% відвідувачів;
    • xHamster - 39%.

      Середньодобові відвідування Pornhub знизилися з 3,2 млн у липні до 2 млн на початку серпня, а xHamster - з 1,7 млн до 1,2 млн. Pornhub пояснив, що падіння трафіку типове для сайтів, які виконують вимоги перевірки віку, і часто супроводжується зростанням відвідувань сайтів, які таких правил не дотримуються.

      Водночас різке скорочення трафіку збіглося з активним зростанням використання VPN у Великій Британії - кілька додатків для приховування місцезнаходження користувача підскочили на вершину App Store, а провайдери Proton та Nord Security повідомили про десятикратне збільшення користувачів.

      Це може частково змінювати статистику відвідувань порносайтів.За даними Similarweb, загальна щомісячна кількість відвідувань 90 найбільших сайтів для дорослих з липня по серпень знизилася на 23%.

      Втім деякі менші сайти демонстрували різке зростання трафіку.

      Регулятор Ofcom розпочав розслідування діяльності чотирьох компаній, відповідальних за управління понад 30 порносайтами, щодо того, чи роблять вони достатньо, щоб заборонити особам, які не досягли 18 років, доступ до своїх послуг.

      Нові правила

      Медіарегулятор Великої Британії Ofcom з 25 липня запровадив нові правила перевірки віку на сайтах для дорослих відповідно до Закону про безпеку в Інтернеті. Користувачів просять підтверджувати повноліття завантаженням документів, введенням даних кредитної картки або скануванням обличчя.

      Закон, прийнятий у 2023 році та поетапно впроваджуваний, забороняє доступ до порнографії та шкідливих матеріалів дітям до 18 років. 

      Дослідження

      Ofcom показало, що 8% дітей 8–14 років та 19% хлопчиків 13–14 років відвідували порнографічні сайти протягом місяця. Цілі закону підтримує більшість населення, але його запровадження викликало побоювання щодо конфіденційності та свободи слова.

      Нові правила не вплинули на трафік соціальних мереж, таких як X чи Reddit, який залишався стабільним.

      Раніше УНН писав, що вже вдруге Pornhub припинив роботу у Франції - останнього разу після відновлення дії закону про перевірку віку. Компанія заявляє, що нові вимоги не лише неефективні у захисті дітей, а й створюють серйозні ризики для конфіденційності користувачів. 

      Альона Уткіна

