Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 3608 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6432 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8558 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12732 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14390 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18861 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35519 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54784 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59147 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51886 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.9м/с
85%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 28944 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21446 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24699 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17312 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14292 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14435 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17459 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139579 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183927 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101804 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2214 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21561 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34406 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44920 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139578 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Forbes
WhatsApp

Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News

Київ • УНН

 • 29028 перегляди

Переговори Трампа та Зеленського можуть прокласти шлях до першого дзвінка Зеленського з путіним за понад п'ять років. Це стане дипломатичною перемогою для Трампа, який вважається найуспішнішим посередником.

Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News

Недільні переговори між президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським можуть прокласти шлях до першого дзвінка між Зеленським та главою кремля володимиром путіним за понад п'ять років, з посиланням на джерело, знайоме з переговорами, повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

І хоча зустріч у Мар-а-Лаго була представлена ​​як крок вперед у мирних зусиллях з Трампом на чолі, джерело також описало, як забезпечення прямого телефонного дзвінка Зеленського та путіна було б "дипломатичною перемогою" для президента США.

"Якби путін приєднався до розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів та першим реальним кроком у мирному процесі", - сказало джерело Fox News на умовах анонімності.

"Це була б дипломатична перемога для президента Трампа", - зазначило джерело.

"Трамп здається найуспішнішим посередником, тому що вони двоє, путін і Зеленський, емоційно сприймають один одного, і це виклик", - вказало джерело.

У неділю Трамп підтвердив, що розмовляв з путіним перед зустріччю Зеленського, назвавши розмову "хорошою та дуже продуктивною" у дописі Truth Social.

"Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди", - також сказав Трамп журналістам, стоячи поруч із Зеленським після його прибуття до Флориди в неділю, додавши, що він вірить, що процес може "рухатися дуже швидко".

"Я думаю, що ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів, і ми побачимо", – сказав Трамп.

"Інакше це триватиме довго. Або закінчиться, або триватиме довго, і мільйони людей будуть убиті", – додав президент США.

Зустріч у Флориді відбулася через кілька днів після того, як Зеленський також заявив, що мав "гарну розмову" зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, які також були присутні в неділю.

"За словами джерела, перед недільною зустріччю Зеленський, ймовірно, відчував занепокоєння", пише видання.

"Зеленський зазвичай дуже нервує перед такими розмовами з президентом Трампом, - сказало джерело. - Він довго зосереджується та вивчає нотатки, які готують для нього Департамент міжнародної політики та Міністерство закордонних справ".

У неділю відбулася третя особиста зустріч між Трампом і Зеленським з моменту повернення Трампа на посаду.

У центрі обговорень був підтриманий США 20-пунктний мирний план, що виник в результаті тижнів переговорів, "які потребуватимуть компромісу з боку Києва та москви для взаємодії та, можливо, безпосереднього спілкування з Зеленським", повідомило джерело.

"Єдина складність, яка у них є, полягає в тому, що путін відмовляється розмовляти із Зеленським з липня 2020 року, коли вони говорили про скандал із Вагнером та невдалу операцію із затримання російських бойовиків Вагнера, - сказало джерело. - Після цього Зеленський неодноразово намагався поговорити з путіним, але він відмовився".

"Були вікна можливостей для розмови у серпні та вересні 2024 року, але вони знову зникли, коли Україна вторглася в курську область", - сказало джерело.

"До цього моменту у 2020 році дзвінки між Зеленським і путіним ніколи не були дружніми, і між ними завжди була напруженість. Під час переговорів путін завжди був мовчазним, а Зеленський намагався встановити взаєморозуміння", - зазначили джерело.

"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму29.12.25, 08:30 • 4652 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Truth Social
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна