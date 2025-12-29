Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News

Недільні переговори між президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським можуть прокласти шлях до першого дзвінка між Зеленським та главою кремля володимиром путіним за понад п'ять років, з посиланням на джерело, знайоме з переговорами, повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

І хоча зустріч у Мар-а-Лаго була представлена ​​як крок вперед у мирних зусиллях з Трампом на чолі, джерело також описало, як забезпечення прямого телефонного дзвінка Зеленського та путіна було б "дипломатичною перемогою" для президента США.

"Якби путін приєднався до розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів та першим реальним кроком у мирному процесі", - сказало джерело Fox News на умовах анонімності.

"Це була б дипломатична перемога для президента Трампа", - зазначило джерело.

"Трамп здається найуспішнішим посередником, тому що вони двоє, путін і Зеленський, емоційно сприймають один одного, і це виклик", - вказало джерело.

У неділю Трамп підтвердив, що розмовляв з путіним перед зустріччю Зеленського, назвавши розмову "хорошою та дуже продуктивною" у дописі Truth Social.

"Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди", - також сказав Трамп журналістам, стоячи поруч із Зеленським після його прибуття до Флориди в неділю, додавши, що він вірить, що процес може "рухатися дуже швидко".

"Я думаю, що ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів, і ми побачимо", – сказав Трамп.

"Інакше це триватиме довго. Або закінчиться, або триватиме довго, і мільйони людей будуть убиті", – додав президент США.

Зустріч у Флориді відбулася через кілька днів після того, як Зеленський також заявив, що мав "гарну розмову" зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером, які також були присутні в неділю.

"За словами джерела, перед недільною зустріччю Зеленський, ймовірно, відчував занепокоєння", пише видання.

"Зеленський зазвичай дуже нервує перед такими розмовами з президентом Трампом, - сказало джерело. - Він довго зосереджується та вивчає нотатки, які готують для нього Департамент міжнародної політики та Міністерство закордонних справ".

У неділю відбулася третя особиста зустріч між Трампом і Зеленським з моменту повернення Трампа на посаду.

У центрі обговорень був підтриманий США 20-пунктний мирний план, що виник в результаті тижнів переговорів, "які потребуватимуть компромісу з боку Києва та москви для взаємодії та, можливо, безпосереднього спілкування з Зеленським", повідомило джерело.

"Єдина складність, яка у них є, полягає в тому, що путін відмовляється розмовляти із Зеленським з липня 2020 року, коли вони говорили про скандал із Вагнером та невдалу операцію із затримання російських бойовиків Вагнера, - сказало джерело. - Після цього Зеленський неодноразово намагався поговорити з путіним, але він відмовився".

"Були вікна можливостей для розмови у серпні та вересні 2024 року, але вони знову зникли, коли Україна вторглася в курську область", - сказало джерело.

"До цього моменту у 2020 році дзвінки між Зеленським і путіним ніколи не були дружніми, і між ними завжди була напруженість. Під час переговорів путін завжди був мовчазним, а Зеленський намагався встановити взаєморозуміння", - зазначили джерело.

