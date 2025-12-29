$42.060.13
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 23042 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 30797 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 28531 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 25920 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 35822 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 46680 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 33244 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 40128 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 44689 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News

Киев • УНН

 • 3326 просмотра

Переговоры Трампа и Зеленского могут проложить путь к первому звонку Зеленского с путиным за более чем пять лет. Это станет дипломатической победой для Трампа, который считается самым успешным посредником.

Воскресные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским могут проложить путь к первому звонку между Зеленским и главой кремля владимиром путиным за более чем пять лет, со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

И хотя встреча в Мар-а-Лаго была представлена как шаг вперед в мирных усилиях с Трампом во главе, источник также описал, как обеспечение прямого телефонного звонка Зеленского и путина было бы "дипломатической победой" для президента США.

"Если бы путин присоединился к разговору в воскресенье, это было бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе", - сказал источник Fox News на условиях анонимности.

"Это была бы дипломатическая победа для президента Трампа", - отметил источник.

"Трамп кажется самым успешным посредником, потому что они двое, путин и Зеленский, эмоционально воспринимают друг друга, и это вызов", - указал источник.

В воскресенье Трамп подтвердил, что разговаривал с путиным перед встречей Зеленского, назвав разговор "хорошим и очень продуктивным" в сообщении Truth Social.

"Я действительно верю, что у нас есть задатки к соглашению", - также сказал Трамп журналистам, стоя рядом с Зеленским после его прибытия во Флориду в воскресенье, добавив, что он верит, что процесс может "двигаться очень быстро".

"Я думаю, что мы находимся на завершающей стадии переговоров, и мы увидим", – сказал Трамп.

"Иначе это продлится долго. Либо закончится, либо продлится долго, и миллионы людей будут убиты", – добавил президент США.

Встреча во Флориде состоялась через несколько дней после того, как Зеленский также заявил, что имел "хороший разговор" со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые также присутствовали в воскресенье.

"По словам источника, перед воскресной встречей Зеленский, вероятно, испытывал беспокойство", пишет издание.

"Зеленский обычно очень нервничает перед такими разговорами с президентом Трампом, - сказал источник. - Он долго сосредотачивается и изучает заметки, которые готовят для него Департамент международной политики и Министерство иностранных дел".

В воскресенье состоялась третья личная встреча между Трампом и Зеленским с момента возвращения Трампа на пост.

В центре обсуждений был поддержанный США 20-пунктный мирный план, возникший в результате недель переговоров, "которые потребуют компромисса со стороны Киева и москвы для взаимодействия и, возможно, непосредственного общения с Зеленским", сообщил источник.

"Единственная сложность, которая у них есть, заключается в том, что путин отказывается разговаривать с Зеленским с июля 2020 года, когда они говорили о скандале с Вагнером и неудачной операции по задержанию российских боевиков Вагнера, - сказал источник. - После этого Зеленский неоднократно пытался поговорить с путиным, но он отказался".

"Были окна возможностей для разговора в августе и сентябре 2024 года, но они снова исчезли, когда Украина вторглась в курскую область", - сказал источник.

"До этого момента в 2020 году звонки между Зеленским и путиным никогда не были дружественными, и между ними всегда была напряженность. Во время переговоров путин всегда был молчаливым, а Зеленский пытался установить взаимопонимание", - отметил источник.

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Truth Social
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина