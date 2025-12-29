"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума

Президент США Дональд Трамп ответил, согласится ли россия на прекращение огня, даже если это будет достаточно длительный период, чтобы Украина могла провести референдум по частям мирного соглашения, указав, что это является камнем преткновения в переговорах, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Не прекращение огня. И это один из пунктов, над которым мы сейчас работаем... Он чувствует, что, знаете, они воюют, и остановиться, а потом, если им придется начать снова, что возможно, он не хочет быть в такой позиции. Я понимаю эту позицию - сказал Трамп.

Трамп сказал, что они "ищут способы, как мы можем это обойти".

В целом Трамп заявил, что команды "намного ближе, возможно, очень близко" к достижению мирного соглашения между Украиной и россией после разговора с главой кремля владимиром путиным и встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде в воскресенье.

"У нас была отличная встреча. Мы обсудили много вещей. Как вы знаете, у меня был отличный телефонный разговор с президентом путиным, который длился более двух часов. Мы обсудили много пунктов, и я действительно думаю, что мы намного ближе", - сказал Трамп.

Президент США сказал, что они охватили "95%" вопросов, необходимых для прекращения войны.

"Есть один или два очень сложных вопроса, очень сложные вопросы", - сказал Трамп, как пишет New York Post, назвав Донбасс, в частности, "вопросом, который им придется решить, но я думаю, что это движется в правильном направлении.

Затем Трамп подробно рассказал о разговоре с европейскими лидерами после двусторонней встречи с Зеленским, отметив, что она прошла хорошо.

Зеленский поблагодарил Трампа за проведение встречи, а также отметил, насколько близки команды к достижению мирного соглашения.

Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%

"У нас есть большие достижения, 20-пунктный мирный план, согласованный на 90%, и гарантии безопасности США и Украины, согласованные на 100%. Гарантии безопасности США-Европа-Украина почти согласованы. Военное измерение согласовано на 100%. План процветания дорабатывается, и мы также обсудили последовательность следующих действий. И мы соглашаемся, что гарантии безопасности являются ключевой вехой в достижении прочного мира, и наши команды будут продолжать работать над всеми аспектами", - сказал Зеленский.

Как отмечает New York Post, Трамп поговорил с путиным перед встречей с Зеленским и назвал разговор "хорошим и очень продуктивным". Но Трамп был сдержан, когда журналисты спросили его, что они обсуждали, сказав лишь: "Мы не говорили о погоде".

Президент США также отметил, что планирует провести разговор с путиным после встречи с Зеленским.

Ранее в воскресенье, когда журналисты спросили его, серьезно ли путин настроен на мир, учитывая неустанные атаки россии на Украину, включая десятки ударов беспилотников по Украине в течение ночи, Трамп повторил, что считает, что путин "серьезно" настроен.

"Нет, он очень серьезен. Я думаю, знаете, я могу это сказать. Я считаю, что Украина также совершила несколько очень сильных атак, - сказал Трамп. - Смотрите, народ Украины хочет, чтобы это закончилось, и народ россии хочет, чтобы это закончилось, и два лидера хотят, чтобы это закончилось".

Относительно территории и возможной демилитаризованной зоны

На вопрос, что остается самым сложным вопросом в попытке достичь мирного урегулирования для прекращения войны, Трамп ответил, что это территория.

"Ну, я думаю, что земля, о которой вы говорите, часть этой земли уже захвачена. Часть этой земли, возможно, доступна для захвата, но ее могут захватить в течение следующих нескольких месяцев, и не лучше ли вам заключить сделку сейчас... послушайте, позвольте мне сказать вам, они были очень храбрыми. Они очень упорно боролись и продолжают очень упорно бороться и наносят огромный ущерб", - сказал Трамп, говоря об украинских военных.

Трампа спросили, договорились ли стороны об обмене территориями или о предложенной демилитаризованной зоне на Донбассе, что будет означать, что ни россия, ни Украина не будут контролировать эту территорию. Трамп отметил, что "договорились" - это слишком сильное слово, но сказал, что в этом вопросе достигнут прогресс.

Затем на Трампа надавили относительно недавнего заявления кремля, в котором говорится о том, что Украина должна полностью отказаться от региона Донбасс, что, по его словам, является вопросом, который команды должны "решить".

"Ну, именно этого они и просили", - сказал Трамп, имея в виду россию. "И, знаете, есть спор по этому поводу. Так что им придется это решить. Это вопрос, который они должны решить... Я думаю, что это движется в правильном направлении", - добавил он.

Когда Зеленского спросили о вопросе территории в текущих переговорах, он сказал, что позиция Украины "очень четкая", поэтому Трамп сказал, что "это очень сложный вопрос".

"Мы должны уважать наш закон и наших людей. Мы уважаем территорию, которую мы контролируем. И, конечно, наша позиция очень четкая. Вот почему президент Трамп сказал, что это очень сложный вопрос. И, конечно, у нас с русскими разные позиции по этому поводу", - сказал Зеленский.

Как пишет New York Post, Трамп после встречи с Зеленским намекнул на готовность поехать в Украину. На вопрос журналиста на пресс-конференции после саммита, поедет ли Трамп в Украину, чтобы помочь прекратить войну, он ответил: "У меня не было бы проблем с этим".

"Я не ожидаю этого. Я хотел бы заключить сделку и не обязательно ехать", - сказал он.

Но "я предложил поехать и выступить перед их парламентом", - сказал Трамп, как пишет NY Post, "в частности, имея в виду потенциальную необходимость Украины уступить часть Донбасса россии".

О следующих шагах

Зеленский и Трамп заявили, что переговоры продолжатся в ближайшие недели. Трамп сказал, что Зеленский и другие европейские лидеры встретятся, возможно, в Белом доме, в ближайшие недели, чтобы продолжить переговоры.

Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд

Трамп сказал, что если все пойдет "очень хорошо", мирного урегулирования может быть достигнуто за "несколько недель", но также возможно, что прорыва никогда не произойдет.

"Но знаете, через несколько недель мы узнаем так или иначе", - сказал Трамп, добавив: "Это были очень сложные переговоры".

В состав делегации США, присутствовавшей на переговорах, по данным Белого дома, входили государственный секретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, специальный посланник США Стив Уиткофф, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум, советник Белого дома Стивен Миллер и Джаред Кушнер, зять президента США.