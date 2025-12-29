"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму

Президент США Дональд Трамп відповів, чи погодиться росія на припинення вогню, навіть якщо це буде достатньо тривалий період, щоб Україна могла провести референдум щодо частин мирної угоди, вказавши, що це є каменем спотикання в переговорах, пише УНН з посиланням на ABC News.

Не припинення вогню. І це один з пунктів, над яким ми зараз працюємо... Він відчуває, що, знаєте, вони воюють, і зупинитися, а потім, якщо їм доведеться почати знову, що можливо, він не хоче бути в такій позиції. Я розумію цю позицію - сказав Трамп.

Трамп сказав, що вони "шукають способи, як ми можемо це обійти".

Загалом Трамп заявив, що команди "набагато ближче, можливо, дуже близько" до досягнення мирної угоди між Україною та росією після розмови з главою кремля володимиром путіним та зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Флориді в неділю.

"У нас була чудова зустріч. Ми обговорили багато речей. Як ви знаєте, у мене була чудова телефонна розмова з президентом путіним, яка тривала понад дві години. Ми обговорили багато пунктів, і я справді думаю, що ми набагато ближче", - сказав Трамп.

Президент США сказав, що вони охопили "95%" питань, необхідних для припинення війни.

"Є одне чи два дуже складних питання, дуже складні питання", - сказав Трамп, як пише New York Post, назвавши Донбас, зокрема, "питанням, яке їм доведеться вирішити, але я думаю, що це рухається у правильному напрямку.

Потім Трамп детально розповів про розмову з європейськими лідерами після двосторонньої зустрічі із Зеленським, зазначивши, що вона пройшла добре.

Зеленський подякував Трампу за проведення зустрічі, а також зазначив, наскільки близькі команди до досягнення мирної угоди.

Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%

"У нас є великі досягнення, 20-пунктний мирний план, узгоджений на 90%, та гарантії безпеки США та України, узгоджені на 100%. Гарантії безпеки США-Європа-Україна майже узгоджені. Військовий вимір узгоджено на 100%. План процвітання допрацьовується, і ми також обговорили послідовність наступних дій. І ми погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовою віхою в досягненні міцного миру, і наші команди продовжуватимуть працювати над усіма аспектами", - сказав Зеленський.

Як зазначає New York Post, Трамп поговорив з путіним перед зустріччю із Зеленським і назвав розмову "хорошою та дуже продуктивною". Але Трамп був стриманим, коли журналісти запитали його, що вони обговорювали, сказавши лише: "Ми не говорили про погоду".

Президент США також зазначив, що планує провести розмову з путіним після зустрічі із Зеленським.

Раніше в неділю, коли журналісти запитали його, чи серйозно путін налаштований на мир, враховуючи невпинні атаки росії на Україну, включаючи десятки ударів безпілотників по Україні протягом ночі, Трамп повторив, що вважає, що путін "серйозно" налаштований.

"Ні, він дуже серйозний. Я думаю, знаєте, я можу це сказати. Я вважаю, що Україна також здійснила кілька дуже сильних атак, - сказав Трамп. - Дивіться, народ України хоче, щоб це закінчилося, і народ росії хоче, щоб це закінчилося, і два лідери хочуть, щоб це закінчилося".

Щодо території та можливої ​​демілітаризованої зони

На запитання, що залишається найскладнішим питанням у спробі досягти мирного врегулювання для припинення війни, Трамп відповів, що це територія.

"Ну, я думаю, що земля, про яку ви говорите, частина цієї землі вже захоплена. Частина цієї землі, можливо, доступна для захоплення, але її можуть захопити протягом наступних кількох місяців, і чи не краще вам укласти угоду зараз... послухайте, дозвольте мені сказати вам, вони були дуже хоробрими. Вони дуже наполегливо боролися і продовжують дуже наполегливо боротися та завдають величезної шкоди", - сказав Трамп, говорячи про українських військових.

Трампа запитали, чи домовилися сторони про обмін територіями або про запропоновану демілітаризовану зону на Донбасі, що означатиме, що ні росія, ні Україна не контролюватимуть цю територію. Трамп зазначив, що "домовилися" - це занадто сильне слово, але сказав, що в цьому питанні досягнуто прогресу.

Потім на Трампа натиснули щодо нещодавньої заяви кремля, у якій йдеться про те, що Україна має повністю відмовитися від регіону Донбас, що, за його словами, є питанням, яке команди повинні "вирішити".

"Ну, саме цього вони й просили", - сказав Трамп, маючи на увазі росію. "І, знаєте, є суперечка щодо цього. Тож їм доведеться це вирішити. Це питання, яке вони повинні вирішити... Я думаю, що це рухається у правильному напрямку", - додав він.

Коли Зеленського запитали про питання території в поточних переговорах, він сказав, що позиція України "дуже чітка", тому Трамп сказав, що "це дуже складне питання".

"Ми повинні поважати наш закон і наших людей. Ми поважаємо територію, яку ми контролюємо. І, звичайно, наша позиція дуже чітка. Ось чому президент Трамп сказав, що це дуже складне питання. І, звичайно, у нас з росіянами різні позиції щодо цього", - сказав Зеленський.

Як пише New York Post, Трамп після зустрічі з Зеленським натякнув на готовність поїхати до України. На запитання журналіста на пресконференції після саміту, чи поїде Трамп до України, щоб допомогти припинити війну, він відповів: "У мене не було б проблем з цим".

"Я не очікую цього. Я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати", - сказав він.

Але "я запропонував поїхати і виступити перед їхнім парламентом", - сказав Трамп, як пише NY Post, "зокрема, маючи на увазі потенційну потребу України поступитися частиною Донбасу росії".

Про наступні кроки

Зеленський та Трамп заявили, що переговори триватимуть найближчими тижнями. Трамп сказав, що Зеленський та інші європейські лідери зустрінуться, можливо, в Білому домі, найближчими тижнями, щоб продовжити переговори.

Зеленський повідомив про прогрес у переговорах з Трампом та подальші зустрічі команд

Трамп сказав, що якщо все піде "дуже добре", мирного врегулювання може бути досягнуто за "кілька тижнів", але також можливо, що прориву ніколи не відбудеться.

"Але знаєте, за кілька тижнів ми дізнаємося так чи інакше", - сказав Трамп, додавши: "Це були дуже складні переговори".

До складу делегації США, присутньої на переговорах, за даними Білого дому, входили державний секретар США Марко Рубіо, голова Пентагону Піт Гегсет, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спеціальний посланець США Стів Віткофф, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, комісар Федеральної служби закупівель Джош Грюнбаум, радник Білого дому Стівен Міллер та Джаред Кушнер, зять президента США.