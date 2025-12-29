Зеленський повідомив про прогрес у переговорах з Трампом та подальші зустрічі команд

Володимир Зеленський заявив, що сторони досягли значних результатів під час перемовин та зустрінуться знову наступного тижня. Про це Президент України повідомив у соцмережах, передає УНН.

За словами Володимира Зеленського, сторони обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів, а також обговорили послідовність подальших дій.

Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами. Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. І також узгодили з Президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні. Україна готова до миру