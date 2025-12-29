Зеленський повідомив про прогрес у переговорах з Трампом та подальші зустрічі команд
Київ • УНН
Президент України за підсумками зустрічі з Президентом США заявив, що сторони обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів, а також обговорили послідовність подальших дій.
Володимир Зеленський заявив, що сторони досягли значних результатів під час перемовин та зустрінуться знову наступного тижня. Про це Президент України повідомив у соцмережах, передає УНН.
Деталі
За словами Володимира Зеленського, сторони обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів, а також обговорили послідовність подальших дій.
Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами. Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання. І також узгодили з Президентом Трампом, що він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні в січні. Україна готова до миру
Також він висловив подяку американській та українській сторонам.
Дякую Президенту Трампу за чудову зустріч. Ми провели змістовну розмову з усіх питань і високо цінуємо прогрес, якого досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів. Окрема вдячність Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також нашій команді, передусім Рустему Умєрову та Андрію Гнатову
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що після попередньої розмови з президентом рф путіним сторони детально обговорили всі ключові питання. Це відбулося після перемовин з Президентом України Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.