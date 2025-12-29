Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский заявил, что стороны достигли значительных результатов во время переговоров и встретятся снова на следующей неделе. Об этом Президент Украины сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, стороны обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов, а также обсудили последовательность дальнейших действий.

Соглашаемся, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами. Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. И также согласовали с Президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе. Украина готова к миру - подчеркнул Зеленский.

Также он выразил благодарность американской и украинской сторонам.

Спасибо Президенту Трампу за отличную встречу. Мы провели содержательный разговор по всем вопросам и высоко ценим прогресс, которого достигли украинская и американская команды в течение последних недель. Отдельная благодарность Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за их вовлеченность и полную преданность делу, а также нашей команде, прежде всего Рустему Умерову и Андрею Гнатову - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что после предварительного разговора с президентом рф путиным стороны подробно обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.