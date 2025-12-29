$41.930.00
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 3426 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
19:32 • 8630 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 22342 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 34675 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 28090 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 36442 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42395 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50733 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47813 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Президент Украины по итогам встречи с Президентом США заявил, что стороны обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов, а также обсудили последовательность дальнейших действий.

Зеленский сообщил о прогрессе в переговорах с Трампом и дальнейших встречах команд
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский заявил, что стороны достигли значительных результатов во время переговоров и встретятся снова на следующей неделе. Об этом Президент Украины сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, стороны обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов, а также обсудили последовательность дальнейших действий.

Соглашаемся, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами. Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. И также согласовали с Президентом Трампом, что он примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе. Украина готова к миру 

- подчеркнул Зеленский.

Также он выразил благодарность американской и украинской сторонам.

Спасибо Президенту Трампу за отличную встречу. Мы провели содержательный разговор по всем вопросам и высоко ценим прогресс, которого достигли украинская и американская команды в течение последних недель. Отдельная благодарность Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за их вовлеченность и полную преданность делу, а также нашей команде, прежде всего Рустему Умерову и Андрею Гнатову

 - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что после предварительного разговора с президентом рф путиным стороны подробно обсудили все ключевые вопросы. Это произошло после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.

Алла Киосак

