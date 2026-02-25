Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова

$43.260.03
Ексклюзив
18:38 • 1100 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 3872 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 5360 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 8296 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 10715 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 19727 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 16934 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16752 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28388 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22180 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Популярнi новини
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 25489 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 14036 перегляди
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у ЛьвовіPhoto25 лютого, 10:14 • 5176 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 17881 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 18238 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 19731 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28391 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 50442 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 60221 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 78062 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Крим
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 21285 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 24935 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 27585 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 31125 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 39388 перегляди
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Золото

Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова

Київ • УНН

 • 1110 перегляди

Іспанська поліція підтвердила затримання українця в Німеччині, якого підозрюють у вбивстві Андрія Портнова в Мадриді у травні 2025 року. Це стало результатом спільної операції з правоохоронцями Німеччини.

Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова

Іспанська поліція підтвердила УНН затримання у Німеччині ймовірного виконавця вбивства Андрія Портнова біля школи в Мадриді у травні 2025 року.

Національна поліція Іспанії провела спільну з правоохоронцями Німеччини операцію та затримала ймовірного виконавця. Затриманий є українцем 

- повідомили УНН в поліції Іспанії.

Раніше

Телеканал Antena 3 News повідомив, що у Німеччині заарештували ймовірного вбивцю колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

Нагадаємо

У травні 2025 року МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Євген Царенко

Кримінал
Іспанія
Німеччина
Мадрид