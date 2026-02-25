Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
Київ • УНН
Іспанська поліція підтвердила затримання українця в Німеччині, якого підозрюють у вбивстві Андрія Портнова в Мадриді у травні 2025 року. Це стало результатом спільної операції з правоохоронцями Німеччини.
Іспанська поліція підтвердила УНН затримання у Німеччині ймовірного виконавця вбивства Андрія Портнова біля школи в Мадриді у травні 2025 року.
Національна поліція Іспанії провела спільну з правоохоронцями Німеччини операцію та затримала ймовірного виконавця. Затриманий є українцем
Раніше
Телеканал Antena 3 News повідомив, що у Німеччині заарештували ймовірного вбивцю колишнього заступника голови АП часів Януковича Андрія Портнова.
Нагадаємо
У травні 2025 року МЗС України підтвердило вбивство колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.