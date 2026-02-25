$43.260.03
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
18:05 • 2360 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
17:40 • 4180 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 7142 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
16:25 • 10217 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
13:55 • 19012 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 16662 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 16604 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
25 февраля, 12:01 • 27915 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 22116 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзивы
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
13:55 • 19012 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 12:01 • 27915 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 50081 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 59895 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00 • 77711 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Испанская полиция подтвердила задержание украинца в Германии, которого подозревают в убийстве Андрея Портнова в Мадриде в мае 2025 года. Это стало результатом совместной операции с правоохранительными органами Германии.

Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова

Испанская полиция подтвердила УНН задержание в Германии предполагаемого исполнителя убийства Андрея Портнова возле школы в Мадриде в мае 2025 года.

Национальная полиция Испании провела совместную с правоохранителями Германии операцию и задержала предполагаемого исполнителя. Задержанный является украинцем 

- сообщили УНН в полиции Испании.

Ранее

Телеканал Antena 3 News сообщил, что в Германии арестовали предполагаемого убийцу бывшего заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Напомним

В мае 2025 года МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Евгений Царенко

