Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
Киев • УНН
Испанская полиция подтвердила задержание украинца в Германии, которого подозревают в убийстве Андрея Портнова в Мадриде в мае 2025 года. Это стало результатом совместной операции с правоохранительными органами Германии.
Испанская полиция подтвердила УНН задержание в Германии предполагаемого исполнителя убийства Андрея Портнова возле школы в Мадриде в мае 2025 года.
Национальная полиция Испании провела совместную с правоохранителями Германии операцию и задержала предполагаемого исполнителя. Задержанный является украинцем
Ранее
Телеканал Antena 3 News сообщил, что в Германии арестовали предполагаемого убийцу бывшего заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова.
Напомним
В мае 2025 года МИД Украины подтвердил убийство бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.