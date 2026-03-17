Європа може запропонувати угоду Трампу - підтримка іранського напрямку в обмін на допомогу Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що Європа може спробувати домовитися з Дональдом Трампом: надати підтримку у протистоянні з Іраном в обмін на посилення допомоги Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ідея передбачає можливу участь європейських країн у забезпеченні безпеки Ормузької протоки - ключового маршруту постачання нафти, який опинився під загрозою через конфлікт на Близькому Сході.

Під час виступу в аналітичному центрі Chatham House Стубб позитивно відреагував на таку пропозицію.

Я думаю, що це справді гарна ідея... Ні, я думаю, що це насправді дуже гарна ідея - сказав він, додавши, що планує обговорити цей варіант зі своєю командою.

Умова - підтримка України

За задумом, Європа могла б допомогти США стабілізувати ситуацію в Перській затоці, якщо Вашингтон натомість забезпечить Україні необхідну військову підтримку для досягнення прийнятного миру.

Стубб визнав, що вплив на Трампа обмежений:

"У мене немає ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться знайти одну ідею з десяти щодо України, я вважаю, що вона хороша".

Війна на Близькому Сході шкодить Україні

Фінський президент також наголосив, що конфлікт із Іраном вже має негативні наслідки для Києва.

Кілька тижнів тому російська економіка справді йшла вкрай погано, а тепер вона відновлюється - зазначив він, пояснюючи це зростанням цін на нафту.

Крім того, за його словами, війна відволікає ресурси США, зокрема системи ППО, які могли б бути використані для захисту України.

Ризик невигідної угоди

Стубб попередив, що переговори щодо України можуть наблизитися до критичної точки.

Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном та США - сказав він.

За його словами, існує ризик, що Україну можуть змусити погодитися на невигідні умови або Європі доведеться самостійно збільшувати підтримку без участі США.

