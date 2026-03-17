Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
The Guardian

Європа може запропонувати угоду Трампу - підтримка іранського напрямку в обмін на допомогу Україні

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Президент Фінляндії Стубб підтримав ідею допомоги США в Ормузькій протоці заради України. Це має забезпечити підтримку Києва та стабільність цін на нафту.

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що Європа може спробувати домовитися з Дональдом Трампом: надати підтримку у протистоянні з Іраном в обмін на посилення допомоги Україні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ідея передбачає можливу участь європейських країн у забезпеченні безпеки Ормузької протоки - ключового маршруту постачання нафти, який опинився під загрозою через конфлікт на Близькому Сході.

Під час виступу в аналітичному центрі Chatham House Стубб позитивно відреагував на таку пропозицію.

Я думаю, що це справді гарна ідея... Ні, я думаю, що це насправді дуже гарна ідея

- сказав він, додавши, що планує обговорити цей варіант зі своєю командою.

Умова - підтримка України

За задумом, Європа могла б допомогти США стабілізувати ситуацію в Перській затоці, якщо Вашингтон натомість забезпечить Україні необхідну військову підтримку для досягнення прийнятного миру.

Стубб визнав, що вплив на Трампа обмежений:

"У мене немає ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться знайти одну ідею з десяти щодо України, я вважаю, що вона хороша".

Війна на Близькому Сході шкодить Україні

Фінський президент також наголосив, що конфлікт із Іраном вже має негативні наслідки для Києва.

Кілька тижнів тому російська економіка справді йшла вкрай погано, а тепер вона відновлюється

- зазначив він, пояснюючи це зростанням цін на нафту.

Крім того, за його словами, війна відволікає ресурси США, зокрема системи ППО, які могли б бути використані для захисту України.

Ризик невигідної угоди

Стубб попередив, що переговори щодо України можуть наблизитися до критичної точки.

Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не проваляться, як це сталося з переговорами між Іраном та США

- сказав він.

За його словами, існує ризик, що Україну можуть змусити погодитися на невигідні умови або Європі доведеться самостійно збільшувати підтримку без участі США.

Степан Гафтко

