Европа может предложить сделку Трампу - поддержка иранского направления в обмен на помощь Украине

Эксклюзив
22:26 • 712 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
20:08 • 7406 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос
17 марта, 16:45 • 16441 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 24923 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 23861 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 21706 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 19670 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 18162 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 14899 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 31504 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 24776 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 17615 просмотра
Украина возобновит транзит российской нефти через «Дружбу» через полтора месяца17:39 • 10468 просмотра
В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ19:15 • 7924 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 8286 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 31504 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 44330 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 48591 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 63651 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 55959 просмотра
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 8394 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 17664 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 24825 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 44330 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 30429 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Европа может предложить сделку Трампу - поддержка иранского направления в обмен на помощь Украине

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Президент Финляндии Стубб поддержал идею помощи США в Ормузском проливе ради Украины. Это должно обеспечить поддержку Киева и стабильность цен на нефть.

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Европа может попытаться договориться с Дональдом Трампом: оказать поддержку в противостоянии с Ираном в обмен на усиление помощи Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Идея предполагает возможное участие европейских стран в обеспечении безопасности Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти, который оказался под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Во время выступления в аналитическом центре Chatham House Стубб положительно отреагировал на такое предложение.

Я думаю, что это действительно хорошая идея... Нет, я думаю, что это на самом деле очень хорошая идея

- сказал он, добавив, что планирует обсудить этот вариант со своей командой.

Условие – поддержка Украины

По замыслу, Европа могла бы помочь США стабилизировать ситуацию в Персидском заливе, если Вашингтон взамен обеспечит Украине необходимую военную поддержку для достижения приемлемого мира.

"Мы ничего не боимся" - Зеленский ответил на угрозы Ирана и прокомментировал возможные контакты с Нетаньяху17.03.26, 00:06 • 11466 просмотров

Стубб признал, что влияние на Трампа ограничено:

"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся найти одну идею из десяти по Украине, я считаю, что она хороша".

Война на Ближнем Востоке вредит Украине

Финский президент также подчеркнул, что конфликт с Ираном уже имеет негативные последствия для Киева.

Несколько недель назад российская экономика действительно шла крайне плохо, а теперь она восстанавливается

- отметил он, объясняя это ростом цен на нефть.

Кроме того, по его словам, война отвлекает ресурсы США, в частности системы ПВО, которые могли бы быть использованы для защиты Украины.

Риск невыгодной сделки

Стубб предупредил, что переговоры по Украине могут приблизиться к критической точке.

Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это произошло с переговорами между Ираном и США

- сказал он.

По его словам, существует риск, что Украину могут заставить согласиться на невыгодные условия или Европе придется самостоятельно увеличивать поддержку без участия США.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО привлечение новых стран к программе PURL и увеличение взносов17.03.26, 22:20 • 3256 просмотров

