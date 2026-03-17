Европа может предложить сделку Трампу - поддержка иранского направления в обмен на помощь Украине
Президент Финляндии Стубб поддержал идею помощи США в Ормузском проливе ради Украины. Это должно обеспечить поддержку Киева и стабильность цен на нефть.
Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Европа может попытаться договориться с Дональдом Трампом: оказать поддержку в противостоянии с Ираном в обмен на усиление помощи Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Идея предполагает возможное участие европейских стран в обеспечении безопасности Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти, который оказался под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Во время выступления в аналитическом центре Chatham House Стубб положительно отреагировал на такое предложение.
Я думаю, что это действительно хорошая идея... Нет, я думаю, что это на самом деле очень хорошая идея
Условие – поддержка Украины
По замыслу, Европа могла бы помочь США стабилизировать ситуацию в Персидском заливе, если Вашингтон взамен обеспечит Украине необходимую военную поддержку для достижения приемлемого мира.
Стубб признал, что влияние на Трампа ограничено:
"У меня нет иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-то. Если мне удастся найти одну идею из десяти по Украине, я считаю, что она хороша".
Война на Ближнем Востоке вредит Украине
Финский президент также подчеркнул, что конфликт с Ираном уже имеет негативные последствия для Киева.
Несколько недель назад российская экономика действительно шла крайне плохо, а теперь она восстанавливается
Кроме того, по его словам, война отвлекает ресурсы США, в частности системы ПВО, которые могли бы быть использованы для защиты Украины.
Риск невыгодной сделки
Стубб предупредил, что переговоры по Украине могут приблизиться к критической точке.
Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это произошло с переговорами между Ираном и США
По его словам, существует риск, что Украину могут заставить согласиться на невыгодные условия или Европе придется самостоятельно увеличивать поддержку без участия США.
