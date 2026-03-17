Зеленский обсудил с Генсеком НАТО привлечение новых стран к программе PURL и увеличение взносов

В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили усиление украинской ПВО, привлечение новых стран к программе PURL и увеличение взносов в нее, передает УНН со ссылкой на ОП.

По данным ОП, Зеленский и Рютте обсудили ситуацию вокруг Ирана и роль России в военной поддержке иранского режима. Глава государства подчеркнул, что важно усиливать санкционное давление на рф, чтобы ограничить возможности для финансирования ее военной машины.

Отдельное внимание уделили усилению украинской ПВО, привлечению новых стран к программе PURL и увеличению взносов в нее - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент поблагодарил Марка Рютте за предложение провести первое в истории заседание Совета Украина – НАТО в Киеве на уровне послов.

