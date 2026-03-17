Зеленський обговорив із Генсеком НАТО залучення нових країн до програми PURL і збільшенню внесків
Київ • УНН
Президент обговорив із генсеком НАТО посилення ППО та санкції проти рф. Сторони планують провести перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів.
У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили посилення української ППО, залучення нових країн до програми PURL і збільшення внесків до неї, передає УНН із посиланням на ОП.
Деталі
За даними ОП, Зеленський і Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та роль Росії у військовій підтримці іранського режиму. Глава держави наголосив, що важливо посилювати санкційний тиск на РФ, щоб обмежити можливості для фінансування її військової машини.
Окрему увагу приділили посиленню української ППО, залученню нових країн до програми PURL і збільшенню внесків до неї - йдеться у повідомленні.
Крім того, Президент подякував Марку Рютте за пропозицію провести перше в історії засідання Ради Україна – НАТО в Києві на рівні послів.
