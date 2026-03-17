Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
"Ми нічого не боїмося" - Зеленський відповів на погрози Ірану та прокоментував можливі контакти з Нетаньягу

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Президент заявив про відсутність страху перед погрозами Тегерана. Зеленський готує переговори з Нетаньягу щодо взаємних потреб держав у сфері безпеки.

"Ми нічого не боїмося" - Зеленський відповів на погрози Ірану та прокоментував можливі контакти з Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю. Про це він сказав, відповідаючи на запитання іноземних журналістів, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, українці не піддаються тиску чи залякуванням.

Коментуючи заяви Ірану про можливі удари по Україні через нібито підтримку Ізраїлю, президент зазначив, що українці нічого не бояться. .

Про можливі контакти з Ізраїлем

Президент також прокоментував питання щодо можливих контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

У мене є те, що потрібно йому, а у нього є те, що потрібно мені. Але ми ще не спілкувалися

- сказав Зеленський.

Він не уточнив, про що саме йдеться, однак підкреслив, що наразі жодних переговорів з ізраїльським керівництвом не проводилося.

В Ірані погрожують Україні через "підтримку ізраїльського режиму за допомогою безпілотників"14.03.26, 14:16 • 18093 перегляди

