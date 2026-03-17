"Ми нічого не боїмося" - Зеленський відповів на погрози Ірану та прокоментував можливі контакти з Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю. Про це він сказав, відповідаючи на запитання іноземних журналістів, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, українці не піддаються тиску чи залякуванням.

Коментуючи заяви Ірану про можливі удари по Україні через нібито підтримку Ізраїлю, президент зазначив, що українці нічого не бояться. .

Про можливі контакти з Ізраїлем

Президент також прокоментував питання щодо можливих контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

У мене є те, що потрібно йому, а у нього є те, що потрібно мені. Але ми ще не спілкувалися - сказав Зеленський.

Він не уточнив, про що саме йдеться, однак підкреслив, що наразі жодних переговорів з ізраїльським керівництвом не проводилося.

