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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24072 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149706 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135251 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131833 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132497 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195224 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77330 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Ван І (політик)

Член 20-го Політбюро Комуністичної партії Китаю з 2022 року
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путін чекає на візит Сі Цзіньпіна в травні та готує програму

Російський диктатор зустрівся з Ван Ї та пообіцяв підготувати насичену програму до приїзду китайського лідера в травні. Вони співпрацюють на багатьох міжнародних майданчиках.

Новини Світу • 1 квітня, 13:22 • 15586 перегляди

Японія, Південна Корея та Китай прагнуть до тісніших економічних зв'язків

Міністри закордонних справ Японії, Китаю та Південної Кореї обговорять зміцнення зв'язків та вирішення спільних проблем у відносинах країн. Перед початком зустрічі Китай закликав до взаємної довіри.

Новини Світу • 21 березня, 15:38 • 13019 перегляди

Китай прагне досягти "справедливої, міцної та обов’язкової" мирної угоди для України

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Водночас Пекін не планує обмежувати економічну співпрацю з рф та готовий протистояти тиску США.

Новини Світу • 7 березня, 05:31 • 43965 перегляди

Китай зацікавлений у справедливому завершенні війни - Сибіга

Міністр Сибіга заявив про зацікавленість Китаю у справедливому завершенні війни через важливість європейського ринку. Під час зустрічі з Ван Ї обговорили торгівельне співробітництво та роль Китаю у відновленні мореплавства в Чорному морі.

Війна • 23 лютого, 14:42 • 38222 перегляди

Китай заявив про підтримку "консенсусу" США та росії щодо війни в Україні

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США та росією щодо припинення війни в Україні. Китай готовий зіграти "конструктивну роль" у мирних переговорах.

Війна • 21 лютого, 08:00 • 34848 перегляди

В ISW пояснили як рф перекручує позицію Китаю щодо війни в Україні

МЗС рф та Китаю по-різному висвітлили зустріч міністрів Лаврова та Ван І на саміті G20. росія намагається показати більшу підтримку своєї позиції з боку Китаю, ніж є насправді.

Війна • 21 лютого, 07:53 • 116572 перегляди

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Китай уникає активної участі у врегулюванні війни в Україні, зосереджуючись на економічних інтересах. Пекін не хоче ризикувати відносинами з росією та прагне уникнути торгової війни зі США.

Війна • 21 лютого, 07:00 • 36284 перегляди

Китай підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів з рф про припинення війни в Україні

На саміті G20 Китай підтримав пропозицію Трампа вести переговори з агресором щодо війни в Україні без участі Києва. Союзники США виступили проти такого формату та консолідувалися навколо Зеленського.

Новини Світу • 21 лютого, 01:47 • 31705 перегляди

Китай підтримує всі мирні зусилля України - Ван Ї

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив у Радбезі ООН про підтримку мирних переговорів щодо України. Пекін продовжить дотримуватися чотирьох принципів, раніше озвучених Сі Цзіньпіном.

Війна • 18 лютого, 18:53 • 39375 перегляди

За столом перемовин будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність: Зеленський про участь Китаю у мирних переговорах

Президент України заявив про готовність залучити Китай до мирних переговорів за певних умов. Серед них - готовність взяти відповідальність за гарантії безпеки, зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.

Війна • 17 лютого, 14:07 • 28750 перегляди

Бачимо, здається, вперше зацікавленість Китаю щодо завершення війни - Зеленський

Президент України відзначив важливість залучення Китаю до переговорів щодо завершення війни. Зустріч глави МЗС Китаю з українськими представниками може призвести до подальшого діалогу на вищому рівні.

Війна • 17 лютого, 13:01 • 29343 перегляди

Китай та Бразилія зробили заяву про врегулювання війни в Україні й назвали її "кризою"

Міністр закордонних справ Китаю та радник президента Бразилії заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні. Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру" та підтримують мирні ініціативи.

Війна • 16 лютого, 12:33 • 67344 перегляди

Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити Формулу миру

Під час переговорів у Мюнхені міністр закордонних справ України запросив китайського колегу Ван Ї до Києва. Сторони обговорили питання миру та безпекових гарантій для України.

Війна • 15 лютого, 23:40 • 46297 перегляди

Китай про війну в Україні: усі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про необхідність участі всіх зацікавлених сторін у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Китай підтримує будь-які мирні ініціативи та наголошує на особливій ролі Європи у вирішенні конфлікту.

Війна • 15 лютого, 10:35 • 23093 перегляди

Сі Цзіньпін відправить високопоставленого представника Китаю на інавгурацію Трампа - FT

Сі Цзіньпін направить представника на інавгурацію Трампа замість особистої присутності. Китайський посланець проведе переговори з командою новообраного президента США для зниження напруги між країнами.

Новини Світу • 10 січня, 07:57 • 22638 перегляди

Бербок застерегла Китай від постачання дронів росії: це була б "нова ескалація"

Глава МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Пекіна застерегла Китай від військової підтримки росії. Вона наголосила, що постачання бойових дронів призведе до ескалації та матиме серйозні наслідки для відносин.

Війна • 2 грудня, 09:33 • 17133 перегляди

"Безпрецедентні" відносини: міністри рф і КНР на G20 обмінялися думками відносно російської агресії в Україні

Лавров і Ван І зустрілися на полях G20 у Ріо-де-Жанейро для обговорення двосторонніх відносин та війни в Україні. Китай заявив про готовність зміцнювати стратегічну координацію з росією.

Війна • 19 листопада, 07:41 • 16960 перегляди

Є реальна перспектива, що на другому Саміті миру буде Китай - ОП

Голова ОП Андрій Єрмак провів успішні переговори з главою МЗС Китаю Ван Ї в Нью-Йорку. За словами Єрмака, є реальна перспектива участі Китаю у другому Саміті миру.

Політика • 4 листопада, 14:08 • 18645 перегляди

Британія застерегла Китай від постачання зброї рф

Міністр закордонних справ Британії під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї росії. Він попередив, що це може зашкодити відносинам Китаю з Європою.

Новини Світу • 18 жовтня, 23:56 • 20788 перегляди

Причина у продовженні війни в Газі: Китай прокоментував операцію ЦАХАЛ на півдні Лівану та іранські удари по Ізраїлю

Китай вважає, що нездатність припинити вогонь у Газі спричинила нові заворушення на Близькому Сході. КНР закликає до швидкого припинення вогню та виступає проти порушення суверенітету Лівану.

Новини Світу • 2 жовтня, 13:14 • 15403 перегляди

Китай в ООН застерігає від "розширення поля бою" у війні рф проти Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав не розширювати поле бою у війні росії проти України. Він заявив про намір Китаю відігравати конструктивну роль та застеріг від "підливання олії у вогонь".

Війна • 28 вересня, 23:32 • 51361 перегляди

Блінкен: розмови Пекіна про мир в Україні "не відповідають дійсності"

Держсекретар США звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості. Блінкен заявив, що це суперечить заявам Пекіна про прагнення миру в Україні.

Політика • 28 вересня, 07:04 • 40987 перегляди

Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.

Війна • 27 вересня, 17:09 • 22880 перегляди

Сибіга запропонував алжирському колезі приєднатися до комюніке першого Саміту миру

Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Аттафом на 79-й сесії ГА ООН. Обговорили Формулу миру, приєднання Алжиру до комюніке Саміту миру та активізацію двостороннього діалогу.

Політика • 27 вересня, 15:45 • 20422 перегляди

Китай збирається створити з країнами Глобального Півдня групу "Друзів миру" для досягнення миру в Україні

Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні. Це відкрита платформа для інклюзивного діалогу, що прагне відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту.

Політика • 27 вересня, 09:59 • 14501 перегляди

Блінкен сьогодні зустрінеться з главою МЗС Китаю в Нью-Йорку

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Нью-Йорку 27 вересня. Зустріч відбудеться о 13:30 за східним часом на тлі зростаючої глобальної конкуренції між двома країнами.

Новини Світу • 27 вересня, 08:29 • 14522 перегляди

Сибіга з Єрмаком зустрілися з головою МЗС Китаю: говорили про принципи досягнення миру для України

Міністр закордонних справ України провів зустріч з китайським колегою Ван Ї. Обговорили підтримку суверенітету України, розвиток двосторонніх відносин та торгівлі, а також імплементацію Формули миру.

Політика • 26 вересня, 13:54 • 14905 перегляди

ЄС закликає Китай сприяти миру в Україні та припинити експорт в РФ

Високий представник ЄС закликав Китай сприяти мирному процесу в Україні та припинити експорт товарів подвійного призначення в Росію. Жозеп Боррель попросив Китай використати свій вплив на РФ для завершення війни.

Війна • 26 липня, 22:56 • 100364 перегляди

Вчора з Кулебою, сьогодні з лавровим: глава МЗС Китаю зустрівся з російським міністром

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори з російським колегою лавровим на саміті ASEAN. Це відбулося наступного дня після зустрічі Вана Ї з українським міністром Кулебою в Китаї.

Політика • 25 липня, 14:43 • 42376 перегляди

Кулеба: Україна готова до мирного процесу за двох умов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив два принципи участі у мирному процесі. Він наголосив на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України під час зустрічі з китайським колегою.

Війна • 25 липня, 03:26 • 115621 перегляди