Ван І (політик)

Російський диктатор зустрівся з Ван Ї та пообіцяв підготувати насичену програму до приїзду китайського лідера в травні. Вони співпрацюють на багатьох міжнародних майданчиках.
Міністри закордонних справ Японії, Китаю та Південної Кореї обговорять зміцнення зв'язків та вирішення спільних проблем у відносинах країн. Перед початком зустрічі Китай закликав до взаємної довіри.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про готовність сприяти мирному вирішенню війни в Україні. Водночас Пекін не планує обмежувати економічну співпрацю з рф та готовий протистояти тиску США.
Міністр Сибіга заявив про зацікавленість Китаю у справедливому завершенні війни через важливість європейського ринку. Під час зустрічі з Ван Ї обговорили торгівельне співробітництво та роль Китаю у відновленні мореплавства в Чорному морі.
Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив про підтримку "нещодавнього консенсусу" між США та росією щодо припинення війни в Україні. Китай готовий зіграти "конструктивну роль" у мирних переговорах.
МЗС рф та Китаю по-різному висвітлили зустріч міністрів Лаврова та Ван І на саміті G20. росія намагається показати більшу підтримку своєї позиції з боку Китаю, ніж є насправді.
Китай уникає активної участі у врегулюванні війни в Україні, зосереджуючись на економічних інтересах. Пекін не хоче ризикувати відносинами з росією та прагне уникнути торгової війни зі США.
На саміті G20 Китай підтримав пропозицію Трампа вести переговори з агресором щодо війни в Україні без участі Києва. Союзники США виступили проти такого формату та консолідувалися навколо Зеленського.
Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив у Радбезі ООН про підтримку мирних переговорів щодо України. Пекін продовжить дотримуватися чотирьох принципів, раніше озвучених Сі Цзіньпіном.
Президент України заявив про готовність залучити Китай до мирних переговорів за певних умов. Серед них - готовність взяти відповідальність за гарантії безпеки, зупинення Путіна та інвестування у відновлення України.
Президент України відзначив важливість залучення Китаю до переговорів щодо завершення війни. Зустріч глави МЗС Китаю з українськими представниками може призвести до подальшого діалогу на вищому рівні.
Міністр закордонних справ Китаю та радник президента Бразилії заявили про готовність продовжувати зусилля для політичного врегулювання війни в Україні. Сторони позитивно оцінили роботу групи "Друзі миру" та підтримують мирні ініціативи.
Під час переговорів у Мюнхені міністр закордонних справ України запросив китайського колегу Ван Ї до Києва. Сторони обговорили питання миру та безпекових гарантій для України.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про необхідність участі всіх зацікавлених сторін у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні. Китай підтримує будь-які мирні ініціативи та наголошує на особливій ролі Європи у вирішенні конфлікту.
Сі Цзіньпін направить представника на інавгурацію Трампа замість особистої присутності. Китайський посланець проведе переговори з командою новообраного президента США для зниження напруги між країнами.
Глава МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Пекіна застерегла Китай від військової підтримки росії. Вона наголосила, що постачання бойових дронів призведе до ескалації та матиме серйозні наслідки для відносин.
Лавров і Ван І зустрілися на полях G20 у Ріо-де-Жанейро для обговорення двосторонніх відносин та війни в Україні. Китай заявив про готовність зміцнювати стратегічну координацію з росією.
Голова ОП Андрій Єрмак провів успішні переговори з главою МЗС Китаю Ван Ї в Нью-Йорку. За словами Єрмака, є реальна перспектива участі Китаю у другому Саміті миру.
Міністр закордонних справ Британії під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї росії. Він попередив, що це може зашкодити відносинам Китаю з Європою.
Китай вважає, що нездатність припинити вогонь у Газі спричинила нові заворушення на Близькому Сході. КНР закликає до швидкого припинення вогню та виступає проти порушення суверенітету Лівану.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав не розширювати поле бою у війні росії проти України. Він заявив про намір Китаю відігравати конструктивну роль та застеріг від "підливання олії у вогонь".
Держсекретар США звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості. Блінкен заявив, що це суперечить заявам Пекіна про прагнення миру в Україні.
Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.
Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Аттафом на 79-й сесії ГА ООН. Обговорили Формулу миру, приєднання Алжиру до комюніке Саміту миру та активізацію двостороннього діалогу.
Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні. Це відкрита платформа для інклюзивного діалогу, що прагне відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту.
Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в Нью-Йорку 27 вересня. Зустріч відбудеться о 13:30 за східним часом на тлі зростаючої глобальної конкуренції між двома країнами.
Міністр закордонних справ України провів зустріч з китайським колегою Ван Ї. Обговорили підтримку суверенітету України, розвиток двосторонніх відносин та торгівлі, а також імплементацію Формули миру.
Високий представник ЄС закликав Китай сприяти мирному процесу в Україні та припинити експорт товарів подвійного призначення в Росію. Жозеп Боррель попросив Китай використати свій вплив на РФ для завершення війни.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори з російським колегою лавровим на саміті ASEAN. Це відбулося наступного дня після зустрічі Вана Ї з українським міністром Кулебою в Китаї.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив два принципи участі у мирному процесі. Він наголосив на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України під час зустрічі з китайським колегою.