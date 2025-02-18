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15 березня, 19:03 • 119874 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180066 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145197 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137081 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116421 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107431 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102827 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140090 перегляди

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Китай підтримує всі мирні зусилля України - Ван Ї

Китай підтримує всі мирні зусилля України - Ван Ї

Київ • УНН

 • 39340 перегляди

Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив у Радбезі ООН про підтримку мирних переговорів щодо України. Пекін продовжить дотримуватися чотирьох принципів, раніше озвучених Сі Цзіньпіном.

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирним переговорам в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї Раді Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Reuters.

Після того, як російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії у вівторок і погодилися продовжувати зусилля з припинення війни в Україні, Ван сказав Раді Безпеки: «Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирним переговорам».

Він сказав, що Пекін продовжить дотримуватися чотирьох пунктів, викладених головою Сі Цзіньпіном про те, що слід зробити. Ці пункти були висунуті Сі у квітні минулого року, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Вони утримуються від пошуку егоїстичних вигод; не підливають олії у вогонь; створюють умови для відновлення миру; і зменшують негативний вплив на світову економіку та утримуються від підриву стабільності глобальних промислових і ланцюжків поставок, повідомило агентство Сіньхуа.

Ван головував на засіданні Ради Безпеки з 15 членів щодо багатосторонності, оскільки Китай є головою в лютому.

Мирний план у три етапи? Fox News оприлюднили подробиці домовленостей США та рф18.02.2025, 18:13 • 35423 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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