Китай підтримує всі мирні зусилля України - Ван Ї

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирним переговорам в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї Раді Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Reuters.

Після того, як російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії у вівторок і погодилися продовжувати зусилля з припинення війни в Україні, Ван сказав Раді Безпеки: «Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирним переговорам».

Він сказав, що Пекін продовжить дотримуватися чотирьох пунктів, викладених головою Сі Цзіньпіном про те, що слід зробити. Ці пункти були висунуті Сі у квітні минулого року, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Вони утримуються від пошуку егоїстичних вигод; не підливають олії у вогонь; створюють умови для відновлення миру; і зменшують негативний вплив на світову економіку та утримуються від підриву стабільності глобальних промислових і ланцюжків поставок, повідомило агентство Сіньхуа.

Ван головував на засіданні Ради Безпеки з 15 членів щодо багатосторонності, оскільки Китай є головою в лютому.

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