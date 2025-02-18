Китай підтримує всі мирні зусилля України - Ван Ї
Київ • УНН
Глава МЗС Китаю Ван Ї заявив у Радбезі ООН про підтримку мирних переговорів щодо України. Пекін продовжить дотримуватися чотирьох принципів, раніше озвучених Сі Цзіньпіном.
Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирним переговорам в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї Раді Безпеки ООН, передає УНН з посиланням на Reuters.
Після того, як російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії у вівторок і погодилися продовжувати зусилля з припинення війни в Україні, Ван сказав Раді Безпеки: «Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирним переговорам».
Він сказав, що Пекін продовжить дотримуватися чотирьох пунктів, викладених головою Сі Цзіньпіном про те, що слід зробити. Ці пункти були висунуті Сі у квітні минулого року, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.
Вони утримуються від пошуку егоїстичних вигод; не підливають олії у вогонь; створюють умови для відновлення миру; і зменшують негативний вплив на світову економіку та утримуються від підриву стабільності глобальних промислових і ланцюжків поставок, повідомило агентство Сіньхуа.
Ван головував на засіданні Ради Безпеки з 15 членів щодо багатосторонності, оскільки Китай є головою в лютому.
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