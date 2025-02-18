Китай поддерживает все мирные усилия Украины - Ван И

Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И Совету Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.

После того, как российские и американские официальные лица встретились в Саудовской Аравии во вторник и согласились продолжать усилия по прекращению войны на Украине, Ван сказал Совету Безопасности: "Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам".

Он сказал, что Пекин продолжит следовать четырем пунктам, изложенным председателем Си Цзиньпином о том, что следует сделать. Эти пункты были выдвинуты Си в апреле прошлого года, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

Они воздерживаются от поиска эгоистичных выгод; не подливают масла в огонь; создают условия для восстановления мира; и уменьшают негативное влияние на мировую экономику и воздерживаются от подрыва стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок, сообщило агентство Синьхуа.

Ван председательствовал на заседании Совета Безопасности из 15 членов по многосторонности, поскольку Китай является председателем в феврале.

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