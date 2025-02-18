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Китай поддерживает все мирные усилия Украины - Ван И

Китай поддерживает все мирные усилия Украины - Ван И

Киев  •  УНН

 • 7099 просмотра

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Глава МИД Китая Ван И заявил в Совбезе ООН о поддержке мирных переговоров по Украине. Пекин продолжит следовать четырем принципам, ранее озвученным Си Цзиньпином.

Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И Совету Безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.

После того, как российские и американские официальные лица встретились в Саудовской Аравии во вторник и согласились продолжать усилия по прекращению войны на Украине, Ван сказал Совету Безопасности: "Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам".

Он сказал, что Пекин продолжит следовать четырем пунктам, изложенным председателем Си Цзиньпином о том, что следует сделать. Эти пункты были выдвинуты Си в апреле прошлого года, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.

Они воздерживаются от поиска эгоистичных выгод; не подливают масла в огонь; создают условия для восстановления мира; и уменьшают негативное влияние на мировую экономику и воздерживаются от подрыва стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок, сообщило агентство Синьхуа.

Ван председательствовал на заседании Совета Безопасности из 15 членов по многосторонности, поскольку Китай является председателем в феврале.

Мирный план в три этапа? Fox News обнародовали подробности договоренностей США и рф18.02.2025, 18:13 • 21850 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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