Мирный план в три этапа? Fox News обнародовали подробности договоренностей США и рф

Делегации США и россии во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине. Об этом в соцсети Х рассказала корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам, сообщает УНН.

Детали

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

Этот пункт, несомненно, вызовет споры, поскольку россия не проводит настоящие выборы, а украинцы не воспринимают перспективы установления пророссийского марионеточного президента - отмечает Гайнрих.

По словам собеседников корреспондента, путин оценивает вероятность избрания в Украине марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой кандидат, кроме действующего президента. При этом и путин, и Трамп считают шансы Владимира Зеленского быть переизбранным низкими.

Напомним

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии продолжались 4,5 часа и, по словам представителя российской делегации юрия ушакова, прошли "неплохо". При этом отдельные команды переговорщиков россии и США начнут контакты по Украине "в свое время".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио объявил о достижении четырех договоренностей с россией. Среди них - восстановление дипмиссий и создание команды для переговоров по Украине.