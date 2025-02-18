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05:23 • 24039 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124734 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183934 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148269 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139578 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117723 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108229 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143234 перегляди

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США і рф домовилися про 4 принципи на переговорах у Саудівській Аравії - Рубіо

США і рф домовилися про 4 принципи на переговорах у Саудівській Аравії - Рубіо

Київ • УНН

 • 33947 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з Росією. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.

Сполучені Штати і росія домовилися про чотири принципи за підсумками переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як пише видання зі слів Рубіо, вони такі:

"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та москві. Щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібно мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально".

"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і працювати над закінченням конфлікту в Україні в такий спосіб, який буде міцним і прийнятним для всіх залучених сторін".

"Почати обговорювати, думати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке може виникнути в результаті закінчення конфлікту в Україні".

"П'ятеро з нас, хто був тут сьогодні... продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивно".

П'ятьма людьми, про яких згадав Рубіо, були він сам, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, спецпредставник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ росії сергій лавров і помічник путіна юрій ушаков.

"Усі мають бути згодні" - держсекретар США Рубіо про мирне рішення18.02.2025, 16:06 • 31063 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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