США і рф домовилися про 4 принципи на переговорах у Саудівській Аравії - Рубіо

Сполучені Штати і росія домовилися про чотири принципи за підсумками переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на CNN.

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Як пише видання зі слів Рубіо, вони такі:

"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та москві. Щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібно мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально".

"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і працювати над закінченням конфлікту в Україні в такий спосіб, який буде міцним і прийнятним для всіх залучених сторін".

"Почати обговорювати, думати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке може виникнути в результаті закінчення конфлікту в Україні".

"П'ятеро з нас, хто був тут сьогодні... продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивно".

П'ятьма людьми, про яких згадав Рубіо, були він сам, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, спецпредставник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ росії сергій лавров і помічник путіна юрій ушаков.

"Усі мають бути згодні" - держсекретар США Рубіо про мирне рішення