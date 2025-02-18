США і рф домовилися про 4 принципи на переговорах у Саудівській Аравії - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з Росією. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.
Сполучені Штати і росія домовилися про чотири принципи за підсумками переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Як пише видання зі слів Рубіо, вони такі:
"Відновити функціональність наших відповідних місій у Вашингтоні та москві. Щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібно мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують нормально".
"Ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і працювати над закінченням конфлікту в Україні в такий спосіб, який буде міцним і прийнятним для всіх залучених сторін".
"Почати обговорювати, думати і вивчати як геополітичне, так і економічне співробітництво, яке може виникнути в результаті закінчення конфлікту в Україні".
"П'ятеро з нас, хто був тут сьогодні... продовжуватимуть брати участь у цьому процесі, щоб переконатися, що він просувається продуктивно".
П'ятьма людьми, про яких згадав Рубіо, були він сам, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, спецпредставник Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ росії сергій лавров і помічник путіна юрій ушаков.
"Усі мають бути згодні" - держсекретар США Рубіо про мирне рішення18.02.2025, 16:06 • 31063 перегляди