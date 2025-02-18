"Усі мають бути згодні" - держсекретар США Рубіо про мирне рішення

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "всі, хто залучений в конфлікті в Україні, мають бути згодні з рішенням, щоб його припинити", повідомляє Reuters, пише УНН.

Він сказав, що зустріч із російськими офіційними особами в Ер-Ріяді стала, як зазначає видання, "першим кроком довгого та важкого шляху, метою якого є справедливе та стійке припинення війни в Україні".

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Рубіо також сказав, що, як пише видання, "ЄС має бути залучений у якийсь момент, і що ніхто не залишиться осторонь".

Україна та Європа будуть залучені до переговорів - Рубіо