"Залишилося багато роботи": Рубіо після зустрічі з представниками рф в Ер-Ріяді розкрив деталі переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо після завершення сьогоднішніх переговорів зі своїм російським колегою в Саудівській Аравії сказав, що "залишилося багато роботи" і що мета сьогоднішньої зустрічі - "налагодити лінії зв’язку" після тривалого періоду мовчання між Вашингтоном і москвою, пише УНН з посиланням на Sky News.

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Він сказав, що це включатиме відновлення дипломатичних представництв в обох містах і призначення команд "високого рівня" для переговорів про мирну угоду.

Рубіо заявив, що ціллю майбутніх переговорів є забезпечення миру для України, який був би "справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін".

Він також стверджував, що "єдиний лідер у світі, який може це зробити... це президент Трамп".

Держсекретар додав, що він "переконаний", що росія "бажає розпочати серйозний процес" для припинення війни.

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