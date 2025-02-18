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"Залишилося багато роботи": Рубіо після зустрічі з представниками рф в Ер-Ріяді розкрив деталі переговорів

Київ • УНН

 • 23533 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з російським колегою в Саудівській Аравії. Він заявив про відновлення дипломатичних відносин та назвав Трампа єдиним, хто може досягти миру.

Держсекретар США Марко Рубіо після завершення сьогоднішніх переговорів зі своїм російським колегою в Саудівській Аравії сказав, що "залишилося багато роботи" і що мета сьогоднішньої зустрічі - "налагодити лінії зв’язку" після тривалого періоду мовчання між Вашингтоном і москвою, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Він сказав, що це включатиме відновлення дипломатичних представництв в обох містах і призначення команд "високого рівня" для переговорів про мирну угоду.

Рубіо заявив, що ціллю майбутніх переговорів є забезпечення миру для України, який був би "справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін".

Він також стверджував, що "єдиний лідер у світі, який може це зробити... це президент Трамп".

Держсекретар додав, що він "переконаний", що росія "бажає розпочати серйозний процес" для припинення війни.

Трамп налаштований рухатися дуже швидко по переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні - радник18.02.25, 15:34 • 30626 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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