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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125482 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184436 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139929 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117886 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Трамп налаштований рухатися дуже швидко по переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні - радник

Трамп налаштований рухатися дуже швидко по переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні - радник

Київ • УНН

 • 30626 перегляди

Радник президента США Майк Волц заявив про наміри швидко розпочати переговори щодо мирної угоди в Україні. За його словами, обговорюватимуться питання території та гарантій безпеки, а США консультуються з союзниками.

Представник США на американо-російських переговорах у Саудівській Аравії, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований "дуже швидко" рухатися щодо "переговорів стосовно потенційної мирної угоди в Україні, і що будуть переговори про територію та гарантії безпеки", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нескінченна війна в Європі неприйнятна для Трампа, додав Волц після зустрічі з російськими офіційними особами в Ер-Ріяді.

Він також сказав, що з союзниками США проводяться консультації щодо України, і що ніхто не залишився осторонь. Він додав, що він радий, що Європа говорить про більш сильний внесок у безпеку України.

США та рф домовились створити команди для початку роботи над припиненням війни в Україні "якнайшвидше" - Держдеп18.02.25, 14:58 • 37575 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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