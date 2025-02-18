Трамп налаштований рухатися дуже швидко по переговорах щодо потенційної мирної угоди в Україні - радник

Представник США на американо-російських переговорах у Саудівській Аравії, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований "дуже швидко" рухатися щодо "переговорів стосовно потенційної мирної угоди в Україні, і що будуть переговори про територію та гарантії безпеки", повідомляє Reuters, пише УНН.

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Нескінченна війна в Європі неприйнятна для Трампа, додав Волц після зустрічі з російськими офіційними особами в Ер-Ріяді.

Він також сказав, що з союзниками США проводяться консультації щодо України, і що ніхто не залишився осторонь. Він додав, що він радий, що Європа говорить про більш сильний внесок у безпеку України.

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